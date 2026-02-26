Юра Борисов приступил к репетициям «Гамлета»

В МХТ имени Чехова начались репетиции спектакля Андрея Гончарова «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли. Премьера постановки состоится на Основной сцене в мае 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора МХТ по связям с общественностью Вадима Верника.
фото: Юра Борисов в фильме «Анора»
Как ожидается, зрителям представят современный взгляд на историю Гамлета. Несмотря на занятость Юры Борисова, «Гамлет» будет репертуарным спектаклем, отмечает Верник.
Андрей Гончаров выпустил в театре уже три премьеры: «Чрево» по Евгению Замятину, «Осень» по Августу Стриндбергу и «Далекую радугу» по братьям Стругацким. «Гамлет» станет первой постановкой режиссера на Основной сцене.
