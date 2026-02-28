Александр Акопов, Мила Ершова и Анна Меликян вошли в жюри фестиваля студенческих спектаклей «Первый план»

Фестиваль студенческих спектаклей «Первый план» объявил состав жюри и номинации конкурсной программы 2026 года. Председателем жюри станет продюсер Александр Акопов. Фестиваль пройдет с 16 по 20 марта и объединит две конкурсные программы, уточняет пресс-служба смотра.
В этом году организаторы рассмотрели более 120 заявок от 36 театральных учебных заведений, в конкурсные программы вошли девять спектаклей: «Человек-амфибия» (Российский государственный институт сценических искусств), «Горе от ума» (Институт современного искусства), «Три сестры» (ВТУ им. М.С. Щепкина), «Блаженный остров» (Ярославский государственный театральный институт им. Ф. Шишигина), «Собака на сене» (Театральный институт им. Б. Щукина), «Валентин и Валентина» (Высшая школа сценических искусств), «Наш городок» (Школа-студия МХАТ), «Отрочество» (Воронежский государственный институт искусств) и «День отдыха» (Новосибирский государственный театральный институт).
фото: пресс-служба фестиваля «Первый план»
На фестивале будет две конкурсные программы: на Большой и Малой сценах. В первой программе представлены пять дипломных спектаклей. По итогам показов жюри определит лауреатов в пяти номинациях: «Главная мужская роль», «Главная женская роль», «Вспомогательная мужская роль», «Вспомогательная женская роль» и Гран-при фестиваля. С 2026-го номинация «Вспомогательная мужская роль» будет носить имя Игоря Яковлевича Золотовицкого в память о выдающемся актере, педагоге и ректоре Школы-студиии МХАТ, попечителе фестиваля, чья профессиональная деятельность была неразрывно связана с воспитанием молодых артистов. Во второй конкурсной программе участвуют четыре спектакля. Награды будут вручены в номинациях «Мужская роль», «Женская роль» и «Лучший спектакль». Состав жюри Малой сцены сформирован из лауреатов фестиваля «Первый план» прошлого года – то есть тех, кто еще недавно сам впервые выходил на сцену Театра Гоголя. В него вошли Софья Тарасова, Екатерина Кнапнугель, Сергей Маркеев, художники Мария Привезенцева и Анастасия Васильева. Председателем жюри выступит президент Ассоциации «Гильдия актерских агентов» Марина Карнаева. Такой формат подчеркивает принцип преемственности и живую связь внутри профессионального сообщества.
В 2026 году фестиваль вводит две новые награды – «Актерский ансамбль» и «Герой эпизода», которые могут быть присуждены в рамках любой конкурсной программы. В фойе Театра Гоголя будет работать выставка эскизов студентов-сценографов и художников по костюмам. По итогам смотра, будут вручены награды в категориях «Художник-сценограф» и «Художник по костюмам». Лауреаты индивидуальных номинаций смогут претендовать на денежную стипендию в размере до 150 тысяч рублей от Благотворительного фонда «Система», а также на поддержку ведущих актерских агентств. Смотр проводит холдинг «ON Медиа» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Билеты в продаже на платформе Ticketland.
