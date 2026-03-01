Стася Милославская и Роман Евдокимов станут «Ближе»

«Я зову вас "подглядеть в замочную скважину" за людьми, которые просто хотят почувствовать, что они не одни в этом мире ошибаются, не одни чувствуют себя несчастливыми, что они вообще — не одни. Этим спектаклем мы хотим стать ближе», — говорит режиссер Анастасия Альмухаметова.
Как уточняется в пресс-релизе, это спектакль о любви, но не о любви-сказке, а о любви-лаборатории, исследующей страсть, ревность, обман, предательство и ту болезненную пустоту, которая остаётся, когда стихает восторг. Это спектакль о близости в самых разных ее проявлениях. И о том, как мы ищем друг в друге спасение от одиночества и как часто раним тех, кого хотим притянуть «ближе».
Текст Патрика Марбера, где желания сплетаются с иронией, а психологическая точность — с живым языком, стал основой для честного откровенного разговора о человеческих связях. Отправной точкой спектакля станет выставка фотографий в пространстве кафе «Время антракта», запечатлевшая мгновения счастья героев, ставшие для кого-то из них прошлым, а для кого-то — ключом к будущему.
