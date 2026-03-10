Евгения Леонова, Илья Озолин и Феликс Умаров вошли в шорт-лист Премии Художественного театра

МХТ имени А.П. Чехова объявил шорт-лист Премии Художественного театра. Церемони награждения состоится 26 марта на Основной сцене. Премия направлена на поддержку молодых деятелей искусств до 35 лет включительно, ярко заявивших о себе в минувшем году, уточняет пресс-служба ивента.
В номинации «Опера» за награду поборются Екатерина Лукаш («Орлеанская дева», МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко), Валентина Правдина («Похождения повесы», «Геликон-опера»), Василий Соколов («Мертвые души», Большой театр). В балетной категории заявлены Эдгар Егиазарян («Раймонда», Театр «Кремлевский балет»), Ярославна Куприна («Баядерка», Большой театр), Иван Поддубняк («Конек-горбунок», Большой театр), Игорь Пугачев («Пламя Парижа», Большой театр). В литературной секции на приз претендуют Лера Деревянкина («Любовь под одним переплетом»), Лев Кузьминский («Дневник невидимки»), Анна Лужбина («Крууга»), Антон Мамон («Последняя обитель»).
В номинации «Классическая музыка» заявлены Владимир Вишневский (Оркестр Мариинского театра), Даниил Коган (Российский национальный молодежный симфонический оркестр), Максим Мохорев (Государственная академическая симфоническая капелла России и Хор «Имин», концерт к 80-летию Победы во Второй Мировой войне), Иван Чепкин (цикл «Филармонический дебют»). В категории «Современная академическая музыка» на награду претендуют композиторы Вадим Генин, Роман Цыпышев, Никифор Яковлев и Кристина Янова. В специальной номинации «Зачет» заявлены Екатерина Балашова, Рената Демехина и София Лопунова.
обсуждение >>