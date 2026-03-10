Кино-Театр.Ру
Евгения Леонова, Илья Озолин и Феликс Умаров вошли в шорт-лист Премии Художественного театра

10 марта
2026 год
Новости театра
10 марта 2026
МХТ имени А.П. Чехова объявил шорт-лист Премии Художественного театра. Церемони награждения состоится 26 марта на Основной сцене. Премия направлена на поддержку молодых деятелей искусств до 35 лет включительно, ярко заявивших о себе в минувшем году, уточняет пресс-служба ивента.

Евгения Леонова, Илья Озолин и Феликс Умаров вошли в шорт-лист Премии Художественного театра
фото: пресс-служба премии

В номинации «Кино» на статуэтку претендуютт режиссер фильма «Сводишь с ума» Дарья Лебедева, актриса Евгения Леонова за роль в фильме «Семейное счастье», Илья Озолин, сыгравший главную роль в картине «Лермонтов» и Феликс Умаров, режиссер ленты «Пророк. История Александра Пушкина». В театральной категории за приз поборются Сергей Волков, режиссер и автор инсценировки «Идиоты» (МХТ имени А.П. Чехова); Элизабет Дамскер, сыгравшая в постановке «Натан Мудрый» (Московский еврейский театр «Шалом») Алина Исхакова, сыгравшая в спектакле «Последние» (Московский еврейский театр «Шалом») и Александр Фокин, исполнивший главную роль в постановке «Курьер» (Центр драматургии и режиссуры).

В номинации «Опера» за награду поборются Екатерина Лукаш («Орлеанская дева», МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко), Валентина Правдина («Похождения повесы», «Геликон-опера»), Василий Соколов («Мертвые души», Большой театр). В балетной категории заявлены Эдгар Егиазарян («Раймонда», Театр «Кремлевский балет»), Ярославна Куприна («Баядерка», Большой театр), Иван Поддубняк («Конек-горбунок», Большой театр), Игорь Пугачев («Пламя Парижа», Большой театр). В литературной секции на приз претендуют Лера Деревянкина («Любовь под одним переплетом»), Лев Кузьминский («Дневник невидимки»), Анна Лужбина («Крууга»), Антон Мамон («Последняя обитель»).

В номинации «Классическая музыка» заявлены Владимир Вишневский (Оркестр Мариинского театра), Даниил Коган (Российский национальный молодежный симфонический оркестр), Максим Мохорев (Государственная академическая симфоническая капелла России и Хор «Имин», концерт к 80-летию Победы во Второй Мировой войне), Иван Чепкин (цикл «Филармонический дебют»). В категории «Современная академическая музыка» на награду претендуют композиторы Вадим Генин, Роман Цыпышев, Никифор Яковлев и Кристина Янова. В специальной номинации «Зачет» заявлены Екатерина Балашова, Рената Демехина и София Лопунова.


обсуждение
№ 1
ДаринаКароль   10.03.2026 - 19:01
Лебедевой точно дала бы статуэтку - её фильм мне понравился, хотя обычно такие молодёжки не очень переношу. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Сергей Волков (II)Элизабет-Александра ДамскерДарья ЛебедеваЕвгения ЛеоноваИлья ОзолинФеликс УмаровАлександр ФокинРоман Цыпышев
фильмы
ЛермонтовПророк. История Александра ПушкинаСводишь с умаСемейное счастье
театры
"Геликон-Опера"Большой театрМузыкальный театр Станиславского и Немировича-ДанченкоМХТ им. А.ЧеховаТеатр "Шалом"ЦДР

фотографии
анонс

Скорбим

Людмила Турпаян
10 марта ушла из жизни актриса Людмила Турпаян.
Валерий Бочкин
7 марта ушёл из жизни актёр Валерий Бочкин.

День рождения

Андрей Горбачёв
Владимир Гостюхин
Микаэла Дроздовская
Владимир Колганов
Роман Нечаев
Юлия Сулес
Куман Тастанбеков
Вячеслав Титов
Тути Юсупова
Джон Бридделл
Ойген Клёпфер
Сара Монтьель
Чак Норрис
Шэрон Стоун
Оливия Уайлд
Джон Хэмм
все родившиеся 10 марта

