В центре Москвы пройдет гастрономическая программа в поддержку театрального фестиваля «Первый план»

С 12 по 22 марта в ресторанах на Покровке, Маросейке и Солянке пройдет гастрономическая программа «Антракт», приуроченная к фестивалю студенческих спектаклей «Первый план» в Театре Гоголя. Согласно пресс-службе холдинга «ON Медиа», рестораны в пешей доступности от театра запустят специальные сеты за 1000 рублей для студентов и зрителей фестиваля.
Театральные показы «Первого плана» пройдут с 16 по 20 марта, при этом гастрономическая программа стартует раньше и завершится позже. С 12 по 22 марта участники смогут заказать «Антракт-меню» в ресторанах-партнерах по студенческому билету или билету на показы «Первого плана». Идея коллаборации строится вокруг понятного городского сценария. До или после спектакля гости могут быстро и удобно поесть в ресторанах-партнерах фестиваля в пешей доступности от театра, не тратя время на поиск места и не выходя за заранее понятный бюджет. Таким образом театральная программа получает гастрономическое продолжение, а гости — целостный сценарий приятного вечера. В ресторанный список входят «Оджахури», Pizza 22 cm, «Лан Ма», Megobari, Michelada, «Хинкали Point» и Chow Chow.
«Антракт» соединяет театр и гастрономию в одном городском маршруте и предлагает зрителям практичный формат фестивального досуга, где впечатления от спектакля продолжаются за столом в соседнем ресторане. Формат предложения зависит от концепции заведения и включает сет с напитком: это может быть одно или два блюда в сочетании с напитком по фиксированной цене. Предложение действует в залах ресторанов-участников программы и распространяется на один фестивальный сет при предъявлении одного документа. Акция не суммируется с другими скидками и специальными предложениями заведений.
«Антракт-меню» от ресторанов:
«Хинкали Point» — хачапури + два хинкали + лимонад;
Michelada — буррито + лимонад;
Chow Chow — том ям/фо бо/том ям/рамен/бао на выбор + лимонад;
«Оджахури» — три хинкали + ассорти пхали + домашний лимонад «Манго-маракуйя»;
«Лан Ма» — ламьен с говядиной + холодный чай;
Pizza 22 cm: пицца пеперони 4 сыра/пармиджана + лимонад + лимонад «Сицилийский апельсин»;
Megobari — аджарская лодочка с очищенным тестом + морс.
«Первый план» проводится уже второй раз — это площадка, где ведущие театральные вузы страны знакомят широкую зрительскую аудиторию с лучшими работами студентов. В этом году в программу вошло девять лучших студенческих постановок со всей России, включая «Человека-амфибию» из Санкт-Петербурга, нестандартное прочтение «Горя от ума», а также дневная программа с дискуссиями, творческими встречами и открытым кастингом, где примут участие Сергей Безруков, Дарья Мороз, Макар Хлебников и другие. Фестиваль проводит холдинг «ON Медиа» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
