В центре Москвы пройдет гастрономическая программа в поддержку театрального фестиваля «Первый план»

11 марта
2026 год
январь 2026
 
 
 
Новости театра >>
11 марта 2026
С 12 по 22 марта в ресторанах на Покровке, Маросейке и Солянке пройдет гастрономическая программа «Антракт», приуроченная к фестивалю студенческих спектаклей «Первый план» в Театре Гоголя. Согласно пресс-службе холдинга «ON Медиа», рестораны в пешей доступности от театра запустят специальные сеты за 1000 рублей для студентов и зрителей фестиваля.

фото: пресс-служба фестиваля «Первый план»

Театральные показы «Первого плана» пройдут с 16 по 20 марта, при этом гастрономическая программа стартует раньше и завершится позже. С 12 по 22 марта участники смогут заказать «Антракт-меню» в ресторанах-партнерах по студенческому билету или билету на показы «Первого плана». Идея коллаборации строится вокруг понятного городского сценария. До или после спектакля гости могут быстро и удобно поесть в ресторанах-партнерах фестиваля в пешей доступности от театра, не тратя время на поиск места и не выходя за заранее понятный бюджет. Таким образом театральная программа получает гастрономическое продолжение, а гости — целостный сценарий приятного вечера. В ресторанный список входят «Оджахури», Pizza 22 cm, «Лан Ма», Megobari, Michelada, «Хинкали Point» и Chow Chow.

«Антракт» соединяет театр и гастрономию в одном городском маршруте и предлагает зрителям практичный формат фестивального досуга, где впечатления от спектакля продолжаются за столом в соседнем ресторане. Формат предложения зависит от концепции заведения и включает сет с напитком: это может быть одно или два блюда в сочетании с напитком по фиксированной цене. Предложение действует в залах ресторанов-участников программы и распространяется на один фестивальный сет при предъявлении одного документа. Акция не суммируется с другими скидками и специальными предложениями заведений.

фото: пресс-служба холдинга «ON Медиа»

«Антракт-меню» от ресторанов:
«Хинкали Point» — хачапури + два хинкали + лимонад;
Michelada — буррито + лимонад;
Chow Chow — том ям/фо бо/том ям/рамен/бао на выбор + лимонад;
«Оджахури» — три хинкали + ассорти пхали + домашний лимонад «Манго-маракуйя»;
«Лан Ма» — ламьен с говядиной + холодный чай;
Pizza 22 cm: пицца пеперони 4 сыра/пармиджана + лимонад + лимонад «Сицилийский апельсин»;
Megobari — аджарская лодочка с очищенным тестом + морс.

«Первый план» проводится уже второй раз — это площадка, где ведущие театральные вузы страны знакомят широкую зрительскую аудиторию с лучшими работами студентов. В этом году в программу вошло девять лучших студенческих постановок со всей России, включая «Человека-амфибию» из Санкт-Петербурга, нестандартное прочтение «Горя от ума», а также дневная программа с дискуссиями, творческими встречами и открытым кастингом, где примут участие Сергей Безруков, Дарья Мороз, Макар Хлебников и другие. Фестиваль проводит холдинг «ON Медиа» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
№ 2
Yanina Sokolova   12.03.2026 - 19:27
... Ну молодёжь явно посыпется, такие то скидки по студенческим билетам, грех не сходить. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   11.03.2026 - 19:31
Только ради еды прибудут гости разного класса. Сейчас такое время, можно больше ничего не говорить. Упомянуть хавчик. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Сергей Безруков, Дарья Мороз, Макар Хлебников
Театр им. Н.В.Гоголя

Скорбим

Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.
Сергей Бережнов
12 марта ушёл из жизни актёр Сергей Бережнов.
Пеэтер Симм
12 марта ушёл из жизни режиссёр Пеэтер Симм.
Василий Скромный
11 марта ушёл из жизни актёр Василий Скромный.
Валентин Гнеушев
11 марта ушёл из жизни артист цирка, режиссёр Валентин Гнеушев.

Ирина Алфёрова
Елена Бурханова
Константин Воробьёв
Вадим Демчог
Татьяна Космачёва
Дмитрий Матвеев
Андрей Межулис
Игорь Пушкарёв
Нодар Шашик-оглы
Аннабет Гиш
Дана Дилейни
Эмиль Каревич
Жереми Ковийо
Жозе Можика Маринш
Дэнни Мастерсон
Эмиль Хирш
Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
Охота за тенью
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Гонконг, Китай, 2025
Мой парень, манекен
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Колокол надежды
Россия, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Марсупилами. Пушистый круиз
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2026
Человек-бензопила. Фильм 1
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Инферно
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Заклятье. Сумерки
триллер, фильм ужасов
Вьетнам, Таиланд, 2026
