Оперного певца Ильдара Абдразакова назначили художественным руководителем Михайловского театра

11 марта 2026
Оперный певец Ильдар Абдразаков стал новым художественным руководителем Санкт-Петербургского Михайловского театра. По информации ТАСС, имя худрука объявил на встрече с коллективом театра губернатор региона Александр Беглов.


«Сегодня открывается новая страница в истории театра, назначен новый художественный руководитель, — заявил Беглов, после чего зачитал приказ о назначении. — Принять на работу Абдразакова Ильдара Амировича. Должность: художественный руководитель театра».

Помимо нового поста, Абдразаков также руководит Севастопольским театром оперы.

До января 2026 года Михайловский театр возглавлял Владимир Кехман. Он был художественным руководителем с 2015-го, а до этого работал в театре генеральным директором. Трудовой договор с ним расторгли по соглашению сторон. Исполняющим обязанности худрука с 16 января назначили музыкального руководителя и главного дирижера театра Александра Соловьёва.
№ 2
Yanina Sokolova   12.03.2026 - 19:28
... А может и срок уже подходит а тут такая кандидатура подвернулась. читать далее>>
№ 1
Angelika77   11.03.2026 - 19:20
А что же случилось, почему расторгли договор с Кехманом? 10 лет работал человек на этой должности и вдруг что-то поменялось. читать далее>>
Скорбим

Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.
Сергей Бережнов
12 марта ушёл из жизни актёр Сергей Бережнов.
Пеэтер Симм
12 марта ушёл из жизни режиссёр Пеэтер Симм.
Василий Скромный
11 марта ушёл из жизни актёр Василий Скромный.
Валентин Гнеушев
11 марта ушёл из жизни артист цирка, режиссёр Валентин Гнеушев.

Ирина Алфёрова
Елена Бурханова
Константин Воробьёв
Вадим Демчог
Татьяна Космачёва
Дмитрий Матвеев
Андрей Межулис
Игорь Пушкарёв
Нодар Шашик-оглы
Аннабет Гиш
Дана Дилейни
Эмиль Каревич
Жереми Ковийо
Жозе Можика Маринш
Дэнни Мастерсон
Эмиль Хирш
все родившиеся 13 марта >>

