Оперного певца Ильдара Абдразакова назначили художественным руководителем Михайловского театра

Оперный певец Ильдар Абдразаков
стал новым художественным руководителем Санкт-Петербургского Михайловского театра
. По информации ТАСС
, имя худрука объявил на встрече с коллективом театра губернатор региона Александр Беглов.
«Сегодня открывается новая страница в истории театра, назначен новый художественный руководитель, —
заявил Беглов, после чего зачитал приказ о назначении. — Принять на работу Абдразакова Ильдара Амировича. Должность: художественный руководитель театра».
Помимо нового поста, Абдразаков также руководит Севастопольским театром оперы.
До января 2026 года Михайловский театр возглавлял Владимир Кехман
. Он был художественным руководителем с 2015-го, а до этого работал в театре генеральным директором. Трудовой договор с ним расторгли по соглашению сторон. Исполняющим обязанности худрука с 16 января назначили музыкального руководителя и главного дирижера театра Александра Соловьёва.
