Открылась выставка в честь юбилея Ольги Яковлевой

14 марта 2026
В фойе Малой сцены МХТ имени Чехова открылась выставка в рамках проекта «Театр – это человек», посвященная юбилею народной артистки России Ольги Яковлевой. Экспозиция будет доступна до 3 мая текущего года, уточняет пресс-служба Музея МХАТ.

Актерской темой Яковлевой всегда была внутренняя свобода человека, женщины, существующей в ужасающе несвободном мире. Избыток сил, чувств, мыслей – и трагическая невозможность их реализовать. Об этом были многие ее роли. Эта тема была важна и для нее самой. Как замечательно сказала Ольга Михайловна в одном интервью, рассуждая об актерской профессии: «Должен найтись режиссер, который откроет тебе ребра для свободы». Сама она такого режиссера обрела в 1964 году. Тогда Театр имени Ленинского комсомола, в котором уже два года служила недавняя выпускница Щукинского училища Ольга Яковлева, возглавил Анатолий Эфрос. Свое впечатление от молодой актрисы Эфрос позже описал в книге «Репетиция – любовь моя»: «Впервые я увидел Ольгу Яковлеву в какой-то маленькой роли, среди плохо игравших артистов. Я все ждал, когда те уйдут и снова выйдет она. У нее роль была быстрая-быстрая. Живая-живая. И моментальные реакции. Как бы ни одного места обдуманного. Все импульсивно, но и умно вместе с тем, вот в чем дело».

Открылась выставка в честь юбилея Ольги Яковлевой
фото: пресс-служба Музея МХАТ

Роли Ольги Яковлевой в спектаклях Эфроса вошли в душевную биографию не одного поколения зрителей. Лика в драме Арбузова «Мой бедный Марат» и Нина в чеховской «Чайке», Арманда в «Мольере» Булгакова и Эльвира в «Дон Жуане» Мольера, шекспировские Джульетта и Дездемона, Ирина в «Трех сестрах» Чехова и Лиза Хохлакова в спектакле «Брат Алёша» по Достоевскому, Агафья Тихоновна в «Женитьбе» Гоголя и Наталья Петровна в «Месяце в деревне» Тургенева… Переживания ее героинь эхом отзывались в зрительном зале – ведь знакомы и понятны они были едва ли не каждому зрителю. После ухода из жизни в 1987-м Эфроса наиболее близким Яковлевой режиссером оказался Адольф Шапиро. В 1990-е мощно прозвучал его спектакль в «Табакерке» «Последние» по пьесе Горького, в котором Ольга Михайловна сыграла Софью, жену главы семейства Ивана Коломийцева (в его роли был Олег Табаков). Яковлева и Табаков вообще хорошо чувствовали друг друга и не раз выходили вместе на сцену. Блестящим получился их дуэт в другом спектакле Шапиро, уже в Художественном театре, – «Кабала святош». Табаков играл там Мольера, а Ольга Михайловна – верную, страдающую, оставленную Мольером Мадлену Бежар.

В 2004-м Ольга Яковлева вошла в труппу МХТ имени А.П. Чехова. Событием стала ее Бабушка в «Обрыве» Шапиро – роль, поразившая объемом, богатством оттенков. Яковлева участвовала в экспериментах (Savannah Bay Маргерит Дюрас в проекте «Французский театр. Впервые на русском»), выходила в комедии («Весенняя лихорадка» в режиссуре Александра Марина). Нежен и точен был ее дуэт с Авангардом Леонтьевым в постановке Александра Огарёва «Правда – хорошо, а счастье лучше» по Островскому. Много лет на сцене МХТ шел спектакль Аркадия Каца «Немного нежности», где Яковлева играла вместе со Станиславом Любшиным и Ириной Мирошниченко. Сегодня актрису можно увидеть в спектакле «Жаркое ковидное лето» по пьесе Ярославы Пулинович. Яковлева играет там Алевтину Павловну, специалиста по творчеству Достоевского. У ее героини непростые отношения с дочерью и внучкой, но больше всего она переживает за своего пса, которого, как и любимого писателя, зовут Фёдором Михайловичем… Вот что говорит режиссер спектакля Татьяна Архипцова о работе с актрисой: «Ольга Михайловна Яковлева. Абсолютная максималистка в театре. Никогда не возьмет в руки случайную вещь – реквизит должен что-то рассказать о ее героине. Спорит "до дыр", когда не согласна. Если нравится, счастливо смеется. Злится, когда не понимает, и добивается ясности. Слышит музыку сцены. Голос! Целый мир встает за ее интонациями».
№ 3
MJ2002 (Пермь)   15.03.2026 - 14:51
Роли Яковлевой - это целая эпоха. Очень трогательно, что ее искусство продолжают чтить и помнить. читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   14.03.2026 - 20:01
С юбилеем Яковлеву поздравляем) желаем долгих лет театральной актрисе. читать далее>>
№ 1
Rimma (Гибралтар)   14.03.2026 - 19:39
... Да, уж-ж-ж. Кто же аффтар сего опуса? А юбиляршу с юбилеем. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Людмила Максакова, Василий Бочкарев и Ольга Яковлева признаны «Легендами сцены»
Андрей Мягков и Ольга Яковлева получили спецпремию «Золотая маска»
персоны
Алексей АрбузовТатьяна АрхипцоваАркадий КацАвангард ЛеонтьевСтанислав ЛюбшинАлександр МаринИрина МирошниченкоЯрослава ПулиновичОлег ТабаковАдольф ШапироАнатолий ЭфросОльга Яковлева
театры
ЛенкомМХТ им. А.ЧеховаТеатр Олега Табакова

фотографии >>
Открылась выставка в честь юбилея Ольги Яковлевой фотографии
Открылась выставка в честь юбилея Ольги Яковлевой фотографии
Открылась выставка в честь юбилея Ольги Яковлевой фотографии
Открылась выставка в честь юбилея Ольги Яковлевой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

