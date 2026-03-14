Игорь Петренко, Владимир Носик и Ангелина Стречина сыграют в «Белой гвардии»

фото: Евгений Люлюкин / пресс-служба Малого театра
Исторические сдвиги проверяют людей на прочность, любовь, взаимопонимание, верность присяге. Человеческие отношения дают трещину, внезапные перемены приводят к переосмыслению и поиску жизненных ценностей в изменившейся реальности.
Это третье обращение главного режиссера Малого театра к творчеству Михаила Афанасьевича Булгакова. На Исторической сцене в постановке Дубровского идет спектакль по булгаковской инсценировке гоголевской поэмы «Мертвые души» и повести «Собачье сердце». В год 135-летия со дня рождения писателя и 100-летия с момента первой постановки «Дней Турбиных» он выпускает «Белую гвардию». «Я обратил внимание, что тема дома – сквозная для писателя. Вместе с художниками Максимом Обрезковым и Марией Даниловой, а также с композитором Александром Чайковским мы искали тот самый образ дома-убежища со знаменитыми кремовыми шторами, за которыми "отдыхаешь душой… забываешь о всех ужасах гражданской войны". Думаю, что зрителям будет интересно увидеть, что у нас получилось с художественной точки зрения», – говорит Алексей Дубровский.
