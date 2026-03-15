Не стало Людмилы Арининой

На 100-м году жизни не стало заслуженной артистки РСФСР, советской и российской актрисы театра и кино Людмилы Арининой
. Об этом сообщается
в социальных сетях «Мастерской Петра Фоменко
».
«Не стало Людмилы Михайловны Арининой. Она ушла тихо, как и жила последние годы – затворницей, вдали от камер и шумных премьер. Но за этой тишиной стояла огромная жизнь, вместившая и голодное детство, и войну, и позднюю славу, и работу с великими мастерами... Спасибо Вам, Людмила Михайловна, за легкость, за мудрость и за тот самый свет, которым вы делились со зрителями и с коллегами до самого конца. Светлая память», —
говорится в сообщении.
Людмила Михайловна
родилась 8 ноября 1926 года в селе Синодское Саратовской губернии в семье художника и учительницы. В поисках спасения от голода семья перебралась в Ташкент, где во время войны 15-летняя Людмила работала официанткой и санитаркой в госпитале. Там ее заметила актриса Дора Вольперт
, разглядевшая в девочке талант. В 1948-м окончила ГИТИС, выпускница курса Владимира Белокурова
. До 1955-го работала в театрах Могилевской области, Бреста и Кемеровской области, с 1956-го по 1963-й была актрисой Челябинского театра имени Цвиллинга
, где сыграла лучшие роли репертуара того времени. В 60-х состояла в труппе Ленинградского театра имени Ленинского комсомола
, в 70-х играла на сцене Московского областного театра имени Островского
. В 1999-м вошла в труппу «Мастерской Петра Фоменко», где прослужила до 2006-го, играя в спектаклях «Варвары», «Война и мир. Начало романа», «Семейное счастие», «Одна абсолютно счастливая деревня» и «Три сестры». Лауреат театральной премии «Чайка» в номинации «Синхронное плавание» — за актерский ансамбль «Трех сестер».
В кино дебютировала поздно, в 41 год, но сыграла в 100 фильмах. Зрители помнят актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Мама вышла замуж
», «Белорусский вокзал
», «Начало
», «Последние дни Помпеи
», «Учитель пения
», «Умные вещи
», «Врача вызывали?
», «На всю оставшуюся жизнь
», «Меня это не касается
», «Строговы
», «Почти смешная история
», «Кузнечик
», «Следствие ведут Знатоки
», «Любимая женщина механика Гаврилова
», «Отцы и деды
», «Гостья из будущего
», «Сказки старого волшебника
», «Запомните меня такой
», «Андерсен. Жизнь без любви
», «Закон обратного волшебства
», «МУР. Третий фронт
», «Дом спящих красавиц
», «Небесный суд. Продолжение
», «Новогодний рейс
», «Склифосовский
» и «Фарца
». Последние десять лет своей жизни не снималась.
