Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Не стало Людмилы Арининой

2026 год
январь 2026
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2026
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2026
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
15 марта 2026
На 100-м году жизни не стало заслуженной артистки РСФСР, советской и российской актрисы театра и кино Людмилы Арининой. Об этом сообщается в социальных сетях «Мастерской Петра Фоменко».


«Не стало Людмилы Михайловны Арининой. Она ушла тихо, как и жила последние годы – затворницей, вдали от камер и шумных премьер. Но за этой тишиной стояла огромная жизнь, вместившая и голодное детство, и войну, и позднюю славу, и работу с великими мастерами... Спасибо Вам, Людмила Михайловна, за легкость, за мудрость и за тот самый свет, которым вы делились со зрителями и с коллегами до самого конца. Светлая память», — говорится в сообщении.

Людмила Михайловна родилась 8 ноября 1926 года в селе Синодское Саратовской губернии в семье художника и учительницы. В поисках спасения от голода семья перебралась в Ташкент, где во время войны 15-летняя Людмила работала официанткой и санитаркой в госпитале. Там ее заметила актриса Дора Вольперт, разглядевшая в девочке талант. В 1948-м окончила ГИТИС, выпускница курса Владимира Белокурова. До 1955-го работала в театрах Могилевской области, Бреста и Кемеровской области, с 1956-го по 1963-й была актрисой Челябинского театра имени Цвиллинга, где сыграла лучшие роли репертуара того времени. В 60-х состояла в труппе Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, в 70-х играла на сцене Московского областного театра имени Островского. В 1999-м вошла в труппу «Мастерской Петра Фоменко», где прослужила до 2006-го, играя в спектаклях «Варвары», «Война и мир. Начало романа», «Семейное счастие», «Одна абсолютно счастливая деревня» и «Три сестры». Лауреат театральной премии «Чайка» в номинации «Синхронное плавание» — за актерский ансамбль «Трех сестер».

Читать Золотой фонд отечественного кинематографа: Лучшие военные сериалы советского времени
В кино дебютировала поздно, в 41 год, но сыграла в 100 фильмах. Зрители помнят актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Мама вышла замуж», «Белорусский вокзал», «Начало», «Последние дни Помпеи», «Учитель пения», «Умные вещи», «Врача вызывали?», «На всю оставшуюся жизнь», «Меня это не касается», «Строговы», «Почти смешная история», «Кузнечик», «Следствие ведут Знатоки», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Отцы и деды», «Гостья из будущего», «Сказки старого волшебника», «Запомните меня такой», «Андерсен. Жизнь без любви», «Закон обратного волшебства», «МУР. Третий фронт», «Дом спящих красавиц», «Небесный суд. Продолжение», «Новогодний рейс», «Склифосовский» и «Фарца». Последние десять лет своей жизни не снималась.
версия для печати

обсуждение >>
№ 19
Лена Ник (Красноярск)   19.03.2026 - 07:40
Прекрасная тонкая актриса с великолепной актерской школой, душевный умный человек. А голос с мягкими неповторимыми интонациями? Спасибо, что ни в какой кино-чуши 90-х не запачкала себя. Надеюсь, ее последние... читать далее>>
№ 18
Плишкина Лариса   18.03.2026 - 22:30
Как же жалко её! Как жалко, что она умерла. Это одна из моих самых любимых актрис. Все фильмы с её участием так хороши. Актриса Арина такая талантливая, такая артистичная, ох, как жаль, что её больше... читать далее>>
№ 17
Киноман1985   18.03.2026 - 17:45
Женщины с железным здоровьем. Повезло прожить две жизни. читать далее>>
№ 16
Капитошка.ру   18.03.2026 - 16:05
Светлая память.... И низкий поклон за творчество и любовь к зрителю.... читать далее>>
№ 15
Angelika77   17.03.2026 - 19:24
Дожить в наше время до 100 лет - это можно сказать рекорд, человек-долгожитель. Я искренне рада, что Арининой выпала такая судьба, прожила не мало, принесла в этот мир много прекрасного и памятного. Спасибо... читать далее>>
Всего сообщений: 19
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Не стало Всеволода Шиловского
Не стало Валентины Талызиной
персоны
Людмила АрининаВладимир БелокуровДора Вольперт
фильмы
Андерсен. Жизнь без любвиБелорусский вокзалВрача вызывали?Гостья из будущегоДом спящих красавицЗакон обратного волшебстваЗапомните меня такойКузнечикЛюбимая женщина механика ГавриловаМама вышла замужМеня это не касаетсяМУР. Третий фронтНа всю оставшуюся жизньНачалоНебесный суд. ПродолжениеНовогодний рейсОтцы и дедыПоследние дни ПомпеиПочти смешная историяСказки старого волшебникаСклифосовский (4 сезон)Склифосовский (5 сезон)Следствие ведут ЗнатокиСтроговыУмные вещиУчитель пенияФарца
театры
"Балтийский дом""Мастерская Петра Фоменко"Брестский академический театр драмыКемеровский театр драмыМогилёвский драматический театрМосковский областной театр им. А.Н. ОстровскогоОмский театр драмыЧелябинский театр драмы

фотографии >>
Не стало Людмилы Арининой фотографии
"Дом спящих красавиц" (2014)
Людмила Аринина
"Мегрэ у министра" (1987)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Дмитрий Твердохлебов
16 марта ушёл из жизни актёр Дмитрий Твердохлебов.
Андрей Голиков
16 марта ушёл из жизни актёр Андрей Голиков.

День рождения >>

Николай Басканчин
Мария Белоненко
Артём Быстров
Сюзанна Бэлль
Марина Игнатова
Максим Ковалевский
Елизавета Кононова
Оксана Коростышевская
Антон Рогачёв
Урсула Андрес
Рэйчел Бланшар
Гленн Клоуз
Владо Мюллер
Симона Ренан
Брюс Уиллис
Джейк Уэбер
все родившиеся 19 марта >>

Афиша кино >>

Остров
драма
Россия, 2006
Картины дружеских связей
Россия, 2026
Частная жизнь
детектив, драма, криминальный фильм
Франция, 2025
Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история
биография, исторический фильм, музыкальный фильм
США, 2024
Астрал. Школа кошмаров
фильм ужасов
Таиланд, 2025
Доктор Гаф
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Домовёнок Кузя 2
комедия, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Киллер на всю голову
боевик, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2025
На цепи
психологический триллер
Великобритания, Польша, 2025
Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?