Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» откроется «Дядей Ваней» Льва Додина

15 марта 2026
С 22 по 31 мая в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» пройдет XXVI Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». В фестивальную афишу в этом году вошло больше 20 спектаклей из России, Казахстана и Абхазии, уточняет пресс-служба смотра.

Фестиваль проходит ежегодно с 2000 года при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. К участию в нем приглашаются профессиональные театры и творческие коллективы из России и других стран со спектаклями по произведениям Антона Павловича Чехова или о самом Чехове. У фестиваля также есть традиционная специальная программа «Чехов+», представляющая постановки по произведениям еще одного автора. На ближайшем смотре в нее войдут спектакли по произведениям Михаила Булгакова, со дня рождения которого исполняется 135 лет. По словам министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова, «фестиваль "Мелиховская весна" год из года подтверждает, что творчество Антона Павловича Чехова знают и ценят во всем мире. И количество постановок по его произведениям не уменьшается, как бы ни изменялись времена. Очень важно, что этот фестиваль, проходящий в Подмосковье уже больше 25 лет, дает сцену для представления и осмысления наследия великого автора и большим академическим театрам, и студенческим коллективам. И каждый из них находит в Мелихове своего зрителя».

«Дядя Ваня»
фото: пресс-служба фестиваля «Мелиховская весна»

На участие в «Мелиховской весне» с сентября по декабрь 2025 года было подано 103 заявки от театров из 13 стран. В итоговую афишу, сформированную Экспертным советом фестиваля, включены спектакли театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Новосибирска, Иркутска, Нижнего Тагила, Самары. Международную часть программы составят театры из Сухума и Алматы. В течение смотра спектакли будут сыграны на нескольких площадках: на сцене в центре мелиховской усадьбы с крытым залом, в театральном дворе, а также на сценах Серпуховского музыкально-драматического и Подольского драматического театров. Всего в афише «Мелиховской весны» около 30 мероприятий: помимо постановок пройдут творческие встречи с Алёной Бабенко, Иваном Стебуновым, Василием Бочкарёвым, Юрием Васильевым, Полиной Кутеповой и Сергеем Никоненко.

«Программа фестиваля как всегда очень разнообразна. Зрители увидят спектакли по произведениям Чехова самых разных жанров, а главной пьесой фестиваля 2026 года станет пьеса "Дядя Ваня", написанная в Мелихове 130 лет назад. Счастливой сценической судьбе своего творения Чехов искренне удивлялся – еще до постановки в МХТ в 1899 году "Дядя Ваня" с успехом шел на многих провинциальных сценах. "Мой "Дядя Ваня" ходит по всей провинции и всюду успех. Вот, не знаешь, где найдешь, где потеряешь", — писал Чехов. Не ошибусь, если скажу, что это одна из самых любимых театрами пьес Чехова. Вот и на "Мелиховской весне" спектаклем открытия станет легендарный "Дядя Ваня" Малого драматического театра — Театра Европы в постановке Льва Додина. Для зрителей фестиваля, и особенно для тех, кто в прошлом году смотрел "Чайку" МДТ, это уникальная возможность увидеть мелиховский "диптих" Льва Додина в самом сердце того места, где были созданы обе пьесы», — говорит директор музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» Анастасия Журавлёва.
