Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ушел из жизни драматург Николай Коляда

2 марта
2026 год
январь 2026
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2026
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2026
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
2 марта 2026
Ушел из жизни советский и российский драматург, сценарист, театральный режиссёр, актёр, прозаик, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, создатель екатеринбургского «Коляда-театра» Николай Коляда. Ему было 68 лет. О смерти сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Ушел из жизни драматург Николай Коляда
фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Человек, которого называют "уральским солнцем современной драматургии", таким и был — находясь в самом сердце театральной жизни, он объединял вокруг себя молодых начинающих драматургов, именитых мастеров, зрителей»,— написал Паслер в своем телеграм-канале.

Николай Владимирович Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Ленинского района Кустанайской области (Казахская ССР) в семье работников совхоза. В 1977-м по окончании Свердловского театрального училища поступил в труппу Свердловского театра драмы, где проработал в качестве актёра до 1983 года. Ставил спектакли на сценах Свердловского экспериментального театра-студии «Галёрка», театра «Бенефис», Екатеринбургского театра кукол, «Современника» и немецкого театра Casa Nova — Junges Schauspiel Essen. В 2017-м сыграл одну из ролей в фильме Сергея Лозницы «Кроткая».

В 1982-м написал свою первую пьесу «Дом в центре города». На его счету более 120 драматургических произведений, среди которых особое место занимают «Мурлин Мурло», «Полонез Огинского», «Рогатка» и «Персидская сирень». Его пьесы ставили не только в России, но и за рубежом. В 2001-м создал В Екатеринбурге свой собственный театр под названием «Коляда-театр», на сцене которого поставил десятки спектаклей.

Обладатель нескольких наград, среди которых международная премия им. К. С. Станиславского, премия Екатеринбургского отделения СТД РФ за активную и плодотворную работу в области драматургии, две премии губернатора Свердловской области и приз фестиваля «Браво!» в номинации «Лучший постановщик в драматическом театре» за спектакль «Трамвай "Желание"».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Ласковое безразличие мира: «Это конец света» в Пространстве «Внутри»
«На этой земле»: Сказка об общественно опасном стремлении к небу
Мариэтта Цигаль-Полищук и Агриппина Стеклова встретят конец света
«Бегущий за ветром»: Лучший российский региональный спектакль на сцене Театра Наций
персоны
Николай Коляда (II)Сергей Лозница
фильмы
Кроткая
театры
"Коляда-театр""Современник"Екатеринбургский театр куколМолодежный театр-студия "Галёрка"Свердловский театр драмы

фотографии >>
Ушел из жизни драматург Николай Коляда фотографии
Ушел из жизни драматург Николай Коляда фотографии
Николай Коляда (II)
"Ночь председателя" (1981)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Коляда
2 марта ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Николай Коляда.
Гарри Гордон
1 марта ушёл из жизни сценарист, художник Гарри Гордон.
Александр Зиновьев
27 февраля ушёл из жизни актёр Александр Зиновьев.

День рождения >>

Дмитрий Белякин
Юрий Богатырёв
Евгений Дятлов
Николай Ковбас
Юлия Космачёва
Олег Масленников (II)
Михаил Пореченков
Ия Саввина
Даниил Страхов
Стефано Аккорси
Джон Бон Джови
Дэниел Крэйг
Элизабет Лэки
Метод Мэн
Этан Пек
Брайс Даллас Ховард
все родившиеся 2 марта >>

Афиша кино >>

Приключение
детектив, драма, мелодрама
Италия, Франция, 1960
Большая земля
драма, притча, триллер
Россия, 2025
Граница
фолк-хоррор
Россия, 2023
Наследник
комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Франция, США, ЮАР, 2026
Посторонний
драма, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2025
К себе нежно
комедия, мелодрама, экранизация
Россия, 2026
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
Охотники за деньгами
боевик, триллер
Китай, 2025
Тюльпаны
комедия, мелодрама
Россия, 2026
Царевна-лягушка-2
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2026
Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Малыш
военный фильм, драма
Россия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен