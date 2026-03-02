Ушел из жизни драматург Николай Коляда

Ушел из жизни советский и российский драматург, сценарист, театральный режиссёр, актёр, прозаик, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, создатель екатеринбургского «Коляда-театра» Николай Коляда. Ему было 68 лет. О смерти сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
«Человек, которого называют "уральским солнцем современной драматургии", таким и был — находясь в самом сердце театральной жизни, он объединял вокруг себя молодых начинающих драматургов, именитых мастеров, зрителей»,— написал Паслер в своем телеграм-канале.
Николай Владимирович Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Ленинского района Кустанайской области (Казахская ССР) в семье работников совхоза. В 1977-м по окончании Свердловского театрального училища поступил в труппу Свердловского театра драмы, где проработал в качестве актёра до 1983 года. Ставил спектакли на сценах Свердловского экспериментального театра-студии «Галёрка», театра «Бенефис», Екатеринбургского театра кукол, «Современника» и немецкого театра Casa Nova — Junges Schauspiel Essen. В 2017-м сыграл одну из ролей в фильме Сергея Лозницы «Кроткая».
В 1982-м написал свою первую пьесу «Дом в центре города». На его счету более 120 драматургических произведений, среди которых особое место занимают «Мурлин Мурло», «Полонез Огинского», «Рогатка» и «Персидская сирень». Его пьесы ставили не только в России, но и за рубежом. В 2001-м создал В Екатеринбурге свой собственный театр под названием «Коляда-театр», на сцене которого поставил десятки спектаклей.
Обладатель нескольких наград, среди которых международная премия им. К. С. Станиславского, премия Екатеринбургского отделения СТД РФ за активную и плодотворную работу в области драматургии, две премии губернатора Свердловской области и приз фестиваля «Браво!» в номинации «Лучший постановщик в драматическом театре» за спектакль «Трамвай "Желание"».
обсуждение >>