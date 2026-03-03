Кино-Театр.Ру
В Большом театре отметят 100-летие композитора Александра Зацепина

3 марта 2026
«Россия» 10 марта в 21.30 покажет трансляцию праздничного концерта «Век Зацепина» из Большого театра в честь 100-летнего юбилея выдающегося советского и российского композитора Александра Зацепина. Большой юбилейный вечер пройдет в день векового юбилея маэстро при поддержке Министерства культуры РФ, уточняет пресс-служба телеканала.

В Большом театре отметят 100-летие композитора Александра Зацепина
фото: 7days.ru

Выразительные мелодии Александра Сергеевича не только украсили советские фильмы, но и стали частью культурного кода нескольких поколений слушателей. Всю свою жизнь он посвятил кинематографу, написав музыку более чем к ста художественным и анимационным картинам, среди которых знаменитые комедии Леонида Гайдая «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», фильмы «Земля Санникова», «Женщина, которая поет» и множество других.

Весь праздничный концерт маэстро проведет на сцене Большого театра, где прозвучат его самые известные произведения в исполнении главных артистов страны, среди которых Евгений Миронов, Сергей Шакуров, Наталья Варлей, Константин Хабенский, Фёдор Бондарчук, Дима Билан, Николай Басков, Антон Беляев, Юлия Пересильд, Евгений Ткачук, Елизавета Базыкина, Мария Миронова, Ирина Пегова, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Игорь Бутман, участники и победители «Синей птицы», Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета и другие.

«Век Зацепина». ТВ-ролик

В концерте примет участие композитор Александра Николаевна Пахмутова. Ведущими вечера выступят Дарья Златопольская и Андрей Малахов.
№ 1
MJ2002 (Пермь)   3.03.2026 - 18:03
100 лет! Это просто вау! Дай Бог здоровья и долгих лет жизни этому замечательному и талантливому человеку) читать далее>>
Всего сообщений: 1
