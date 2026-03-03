В Большом театре отметят 100-летие композитора Александра Зацепина

«Россия» 10 марта в 21.30 покажет трансляцию праздничного концерта «Век Зацепина» из Большого театра
в честь 100-летнего юбилея выдающегося советского и российского композитора Александра Зацепина
. Большой юбилейный вечер пройдет в день векового юбилея маэстро при поддержке Министерства культуры РФ, уточняет пресс-служба телеканала.
Выразительные мелодии Александра Сергеевича
не только украсили советские фильмы, но и стали частью культурного кода нескольких поколений слушателей. Всю свою жизнь он посвятил кинематографу, написав музыку более чем к ста художественным и анимационным картинам, среди которых знаменитые комедии Леонида Гайдая
«Операция "Ы" и другие приключения Шурика
», «Кавказская пленница
», «Бриллиантовая рука
», «12 стульев
», «Иван Васильевич меняет профессию
», «Не может быть!
», фильмы «Земля Санникова
», «Женщина, которая поет
» и множество других.
Весь праздничный концерт маэстро проведет на сцене Большого театра, где прозвучат его самые известные произведения в исполнении главных артистов страны, среди которых Евгений Миронов
, Сергей Шакуров
, Наталья Варлей
, Константин Хабенский
, Фёдор Бондарчук
, Дима Билан
, Николай Басков
, Антон Беляев
, Юлия Пересильд
, Евгений Ткачук
, Елизавета Базыкина
, Мария Миронова
, Ирина Пегова
, Ильдар Абдразаков
, Хибла Герзмава
, Игорь Бутман
, участники и победители «Синей птицы», Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета
и другие.
«Век Зацепина». ТВ-ролик
В концерте примет участие композитор Александра Николаевна Пахмутова
. Ведущими вечера выступят Дарья Златопольская
и Андрей Малахов
.
