Шоу Lumisfera поздравит женщин серией концертов «Ты прекрасна» в свете 3000 свечей

3 марта
3 марта 2026
В Москве 10, 15, 20 и 28 марта пройдет серия вечеров под названием «Ты прекрасна». Об этом сообщает пресс-служба проекта Lumisfera, организовавшего концерты совместно с маркетплейсом цветов и подарков «Флаувау».

Шоу Lumisfera поздравит женщин серией концертов «Ты прекрасна» в свете 3000 свечей
фото: пресс-служба шоу Lumisfera

Программа посвящена женщинам и обращается к теме красоты, внутренней ценности и бережного отношения к себе. В спокойной камерной атмосфере гости смогут сделать паузу и услышать главное послание вечера: «Ты важна, ценна и прекрасна». В музыкальной части прозвучат произведения разных эпох и жанров – от проникновенных композиций Эйнауди и Морриконе до мощных аккордов Рахманинова и нежных тем Нино Роты. Пространство украсят цветочными композициями от Флаувау, которые гармонично дополнят атмосферу. В фирменном стиле Lumisfera зал осветят 3000 свечей, создавая мягкое мерцание и ощущение уюта. Эта эстетика станет частью общей концепции, отсылая к внутреннему свету каждой женщины.

В программе вечера — Experience Людовико Эйнауди, Chi Mai Эннио Морриконе из культового «Профессионала», Вариация XVIII из Рапсодии на тему Паганини Сергея Рахманинова, куплеты тореадора из оперы Жоржа Бизе «Кармен», A Time for Us Нино Роты из классической киноверсии «Ромео и Джульетты» и «Королева красоты» Арно Бабаджаняна из репертуара Муслима Магомаева. Композиции исполнит Квинтет Lumisfera, солисты – Павел Гогадзе, Денис Тепаев, Илья Алтухов и Иоанн Севзиханов. 10 марта концерт пройдет в Театре Маяковского в 18:00 и 21:00, 15, 20 и 28 марта – в Театре на Цветном в 18:00 и 21:00. Билеты можно приобрести нап сайте проекта.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
MJ2002 (Пермь)   3.03.2026 - 18:01
Выбор репертуара впечатляет - от Эйнауди до Рахманинова, это говорит о высоком уровне программы. Атмосфера с свечами и цветами - это что-то на волшебном. Такие вечера - редкая возможность прикоснуться... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
