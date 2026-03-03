Шоу Lumisfera поздравит женщин серией концертов «Ты прекрасна» в свете 3000 свечей

В Москве 10, 15, 20 и 28 марта пройдет серия вечеров под названием «Ты прекрасна». Об этом сообщает пресс-служба проекта Lumisfera, организовавшего концерты совместно с маркетплейсом цветов и подарков «Флаувау».
фото: пресс-служба шоу Lumisfera
Программа посвящена женщинам и обращается к теме красоты, внутренней ценности и бережного отношения к себе. В спокойной камерной атмосфере гости смогут сделать паузу и услышать главное послание вечера: «Ты важна, ценна и прекрасна». В музыкальной части прозвучат произведения разных эпох и жанров – от проникновенных композиций Эйнауди и Морриконе до мощных аккордов Рахманинова и нежных тем Нино Роты. Пространство украсят цветочными композициями от Флаувау, которые гармонично дополнят атмосферу. В фирменном стиле Lumisfera зал осветят 3000 свечей, создавая мягкое мерцание и ощущение уюта. Эта эстетика станет частью общей концепции, отсылая к внутреннему свету каждой женщины.
