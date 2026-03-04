Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Четвертую «Премию Художественного театра» вручат 26 марта

4 марта
2026 год
январь 2026
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2026
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2026
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
4 марта 2026
Стала известна дата проведения четвертой церемонии вручения «Премии Художественного театра». Согласно пресс-службе МХТ имени А.П. Чехова, имена лауреатов объявят 26 марта на Основной сцене театра.


По словам художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского, «"Премия Художественного театра" в этом году будет вручена в четвертый раз. За это время она уже успела завоевать авторитет в профессиональном сообществе. Как и в предыдущие годы, на сцене Художественного театра будут отмечены молодые талантливые творцы в разных областях искусства. Однако в этом году мы хотим посвятить Премию не только молодым художникам, но и тем людям, которые стоят у истоков этих успехов, кто работает над тем, чтобы эти таланты раскрыть, поддержать, направить и дать дорогу в жизнь. Мы также расширили состав экспертного совета, чтобы процесс выдвижения номинантов стал более объективным и учитывал максимально широкий круг кандидатов. А в жюри премии, как и прежде, входят выдающиеся деятели отечественной культуры. Помогать молодым, уделять им внимание – важное и благородное дело. Ведь за ними – завтрашний день. И рядом с ними всегда стоят их учителя».

В «Премии Художественного театра» девять номинаций: основные – «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Классическая музыка», «Современная академическая музыка», и специальные – «Без комментариев» и «Зачет». Шорт-лист в основных номинациях формируется экспертным советом. С этого года кандидатов в каждую номинацию отбирают по два эксперта. Работы в категории «Балет» выберут балетные критики Лейла Гучмазова и Павел Ященков, «Опера» — оперный критик Марина Гайкович и заведующий литературно-драматургической частью МАМТ имени Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Дмитрий Абаулин, «Литература» — литературовед Дмитрий Бак и писатель Андрей Геласимов, «Кино» — кинокритики Лариса Малюкова и Егор Москвитин, «Театр» — театральные критики Глеб Ситковский и Наталия Каминская, «Классическая музыка» — профессор Московской консерватории Евгения Кривицкая и музыкальный критик Ольга Русанова, «Современная академическая музыка» — музыкальные критики Илья Овчинников и Анна Коломоец. Всего же претендовать на награду будет по три-четыре кандидата в каждой из номинаций.

Четвертую «Премию Художественного театра» вручат 26 марта
фото: пресс-служба МХТ им. А. П. Чехова

Победителей в балетной секции выберут прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, хореограф, балетмейстер, педагог Ирина Кашуба и художественный руководитель балетной труппы МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Максим Севагин. Лучшую оперу объявят оперный певец Ильдар Абдразаков, педагог по вокалу МХТ имени А.П. Чехова Наталья Трихлеб и музыковед, музыкальный критик Ярослав Тимофеев. В жюри литературного конкурса вошли писатель Евгений Водолазкин, драматург Юлия Поспелова и литературный критик, эссеист Валерия Пустовая. Киноработы оценят Фёдор Бондарчук, Кристина Бабушкина и Андрей Золотарев, а театральные достижения — Константин Хабенский, худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев и театровед, театральный критик Павел Руднев. Лауреатов в номинации «Классическая музыка» объявят виолончелист, педагог Борис Андрианов, композитор, пианист, педагог Кузьма Бодров и композитор, пианист Алексей Сюмак, а в категории «Современная академическая музыка» — дирижер Фёдор Леднев, Кузьма Бодров и Алексей Сюмак.

Лауреатам вручат дипломы и статуэтки – уменьшенные копии горельефа «Пловец». Победители получат специальный приз от МХТ – уникальную возможность один раз в течение года использовать Новую сцену театра для своих творческих проектов. Этим призом уже воспользовались победители прошлых лет. На Новой сцене, в частности, прошли творческий вечер примы-балерины Большого театра Елизаветы Кокоревой, спектакль «Желтая улица» в постановке Алесии Некрасовой, вечер оперной певицы Елизаветы Пахомовой, фестиваль «18+» Марии Лебедевой и спектакль «Лета впадает в Стикс», музыку к которому написала лауреат премии в номинации «Современная академическая музыка» Лидия-Мария Кошевая.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Даша Верещагина получила «Премию МХТ» за роль Алисы Селезневой в фильме «Сто лет тому вперед»
Даша Верещагина, Кирилл Дышловой и Олег Савостюк претендуют на «Премию Художественного театра»
Ксения Трейстер и Рузиль Минекаев стали лауреатами «Премии Художественного театра»
МХТ имени А.П. Чехова объявил новую дату проведения «Премии Художественного театра»
Федор Бондарчук, Дарья Мороз и Константин Хабенский вошли в состав жюри «Премии Художественного театра»
Дарья Коныжева, Рузиль Минекаев и Ксения Трейстер номинированы на «Премию Художественного театра»
Елизавету Ищенко и Анастасию Белову отметили на Премии Художественного театра
Константин Хабенский и Фёдор Бондарчук вошли в жюри Премии Художественного театра
Объявлены имена номинантов на Премию Художественного театра
персоны
Ильдар АбдразаковКристина БабушкинаКузьма БодровФёдор БондарчукЕвгений ВодолазкинАндрей ГеласимовСветлана Захарова (III)Андрей ЗолотаревЛариса МалюковаАлесия НекрасоваЕвгений ПисаревНаталья ТрихлебКонстантин Хабенский
театры
Большой театрМосковский театр им. ПушкинаМузыкальный театр Станиславского и Немировича-ДанченкоМХТ им. А.Чехова

анонс

Скорбим

Анатолий Хвастунов
3 марта ушёл из жизни актёр Анатолий Хвастунов.
Ольга Кириченко
3 марта ушла из жизни актриса Ольга Кириченко.
Слава Цукерман
2 марта ушёл из жизни режиссёр Слава Цукерман.
Николай Коляда
2 марта ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Николай Коляда.
Арвид Зеланд
1 марта ушёл из жизни актёр Арвид Зеланд.
Гарри Гордон
1 марта ушёл из жизни сценарист, художник Гарри Гордон.
Евгения Шарова
28 февраля ушла из жизни актриса Евгения Шарова.

День рождения >>

Максим Зыков
Дарья Калмыкова
Михаил Крылов
Лариса Лужина
Елена Мартыненко
Екатерина Радченко
Марина Сердешнюк
Георгий Штиль
Вадим Яковлев
Джоан Гринвуд
Колумба Домингес
Пэтси Кенсит
Кэтрин О'Хара
Доминик Пинон
Стивен Уэбер
Марго Харшман
все родившиеся 4 марта >>

Афиша кино >>

Приключение
детектив, драма, мелодрама
Италия, Франция, 1960
Большая земля
драма, притча, триллер
Россия, 2025
Граница
фолк-хоррор
Россия, 2023
Наследник
комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Франция, США, ЮАР, 2026
Посторонний
драма, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2025
К себе нежно
комедия, мелодрама, экранизация
Россия, 2026
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
Охотники за деньгами
боевик, триллер
Китай, 2025
Тюльпаны
комедия, мелодрама
Россия, 2026
Царевна-лягушка-2
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2026
Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Малыш
военный фильм, драма
Россия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен