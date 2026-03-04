Четвертую «Премию Художественного театра» вручат 26 марта

По словам художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского, «"Премия Художественного театра" в этом году будет вручена в четвертый раз. За это время она уже успела завоевать авторитет в профессиональном сообществе. Как и в предыдущие годы, на сцене Художественного театра будут отмечены молодые талантливые творцы в разных областях искусства. Однако в этом году мы хотим посвятить Премию не только молодым художникам, но и тем людям, которые стоят у истоков этих успехов, кто работает над тем, чтобы эти таланты раскрыть, поддержать, направить и дать дорогу в жизнь. Мы также расширили состав экспертного совета, чтобы процесс выдвижения номинантов стал более объективным и учитывал максимально широкий круг кандидатов. А в жюри премии, как и прежде, входят выдающиеся деятели отечественной культуры. Помогать молодым, уделять им внимание – важное и благородное дело. Ведь за ними – завтрашний день. И рядом с ними всегда стоят их учителя».
В «Премии Художественного театра» девять номинаций: основные – «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Классическая музыка», «Современная академическая музыка», и специальные – «Без комментариев» и «Зачет». Шорт-лист в основных номинациях формируется экспертным советом. С этого года кандидатов в каждую номинацию отбирают по два эксперта. Работы в категории «Балет» выберут балетные критики Лейла Гучмазова и Павел Ященков, «Опера» — оперный критик Марина Гайкович и заведующий литературно-драматургической частью МАМТ имени Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Дмитрий Абаулин, «Литература» — литературовед Дмитрий Бак и писатель Андрей Геласимов, «Кино» — кинокритики Лариса Малюкова и Егор Москвитин, «Театр» — театральные критики Глеб Ситковский и Наталия Каминская, «Классическая музыка» — профессор Московской консерватории Евгения Кривицкая и музыкальный критик Ольга Русанова, «Современная академическая музыка» — музыкальные критики Илья Овчинников и Анна Коломоец. Всего же претендовать на награду будет по три-четыре кандидата в каждой из номинаций.
фото: пресс-служба МХТ им. А. П. Чехова
Победителей в балетной секции выберут прима-балерина Большого театраСветлана Захарова, хореограф, балетмейстер, педагог Ирина Кашуба и художественный руководитель балетной труппы МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Максим Севагин. Лучшую оперу объявят оперный певец Ильдар Абдразаков, педагог по вокалу МХТ имени А.П. Чехова Наталья Трихлеб и музыковед, музыкальный критик Ярослав Тимофеев. В жюри литературного конкурса вошли писатель Евгений Водолазкин, драматург Юлия Поспелова и литературный критик, эссеист Валерия Пустовая. Киноработы оценят Фёдор Бондарчук, Кристина Бабушкина и Андрей Золотарев, а театральные достижения — Константин Хабенский, худрук Театра имени ПушкинаЕвгений Писарев и театровед, театральный критик Павел Руднев. Лауреатов в номинации «Классическая музыка» объявят виолончелист, педагог Борис Андрианов, композитор, пианист, педагог Кузьма Бодров и композитор, пианист Алексей Сюмак, а в категории «Современная академическая музыка» — дирижер Фёдор Леднев, Кузьма Бодров и Алексей Сюмак.
Лауреатам вручат дипломы и статуэтки – уменьшенные копии горельефа «Пловец». Победители получат специальный приз от МХТ – уникальную возможность один раз в течение года использовать Новую сцену театра для своих творческих проектов. Этим призом уже воспользовались победители прошлых лет. На Новой сцене, в частности, прошли творческий вечер примы-балерины Большого театра Елизаветы Кокоревой, спектакль «Желтая улица» в постановке Алесии Некрасовой, вечер оперной певицы Елизаветы Пахомовой, фестиваль «18+» Марии Лебедевой и спектакль «Лета впадает в Стикс», музыку к которому написала лауреат премии в номинации «Современная академическая музыка» Лидия-Мария Кошевая.
