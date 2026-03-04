«Ленком Марка Захарова» готовит моноспектакль Александра Збруева

В честь 88-летия народного артиста России Александра Збруева
на сцене «Ленкома Марка Захарова
» 30 марта в 19:00 состоится премьера моноспектакля «А.Збруев...
» в постановке режиссера Ильдара Гилязева
. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Всеми любимый артист поделится со зрителями воспоминаниями о ярких моментах своего жизненного и творческого пути: о первом выходе на сцену театра имени Ленинского Комсомола
, о юности на Арбате, о встречах с Анатолием Эфросом
, Булатом Окуджавой
, Марком Захаровым
и другими звездами «Ленкома».
В спектакле прозвучат стихи Бориса Пастернака и Булата Окуджавы, а также монологи из знаменитых спектаклей театра «Ленком» и, конечно, много музыки. Встреча с неподражаемым артистом будет пронизана лирической ностальгией, но вместе с тем – искрящейся энергией Александра Викторовича
.
