«Ленком Марка Захарова» готовит моноспектакль Александра Збруева

4 марта
4 марта 2026
В честь 88-летия народного артиста России Александра Збруева на сцене «Ленкома Марка Захарова» 30 марта в 19:00 состоится премьера моноспектакля «А.Збруев...» в постановке режиссера Ильдара Гилязева. Об этом сообщает пресс-служба театра.


Всеми любимый артист поделится со зрителями воспоминаниями о ярких моментах своего жизненного и творческого пути: о первом выходе на сцену театра имени Ленинского Комсомола, о юности на Арбате, о встречах с Анатолием Эфросом, Булатом Окуджавой, Марком Захаровым и другими звездами «Ленкома».

В спектакле прозвучат стихи Бориса Пастернака и Булата Окуджавы, а также монологи из знаменитых спектаклей театра «Ленком» и, конечно, много музыки. Встреча с неподражаемым артистом будет пронизана лирической ностальгией, но вместе с тем – искрящейся энергией Александра Викторовича.
№ 1
Angelika77   4.03.2026 - 19:37
Поклонники творчества Збруева точно будут в первых рядах, чтобы лучше было слышно и видно актёра. В таком почётном возрасте и выйти на сцену, зная что Збруеву не здоровится уже сколько времени - это дорогого... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Новым худруком «Ленкома» стал Владимир Панков
Александр Збруев отмечает 80-летие
театральная премьера
персоны
Ильдар ГилязевМарк ЗахаровАлександр ЗбруевБулат ОкуджаваАнатолий Эфрос
Ленком

«Ленком Марка Захарова» готовит моноспектакль Александра Збруева фотографии
"Ва-Банк" (2004)
"Ва-Банк" (2004)
Александр Збруев
