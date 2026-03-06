Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский

Любимова также подчеркнула, что Константин Хабенский является обладателем Ордена Почёта за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.
После назначения Хабенского в социальных сетях МХТ имени А.П. Чехова появилось следующее сообщение: «Назначение художественного руководителя МХТ Константина Юрьевича Хабенского исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ — логичное решение. Школа-студия исторически возникла при Художественном театре и многие годы это был, по сути, единый монолитный организм. Выпускники Школы-студии всегда составляли и составляют основу труппы МХТ. А артисты Художественного театра на протяжении десятилетий определяли преподавательский костяк института. Теперь появилась возможность восстановить правильный баланс. Впервые понятие "Школа-студия при Художественном театре" приобретает заложенный в это название объединяющий смысл».
Напомним, что в январе и.о. ректора Школы после смерти ее руководителя, актера Игоря Золотовицкого, был назначен Константин Богомолов. Выпускники Школы-студии МХАТ не согласились с этим назначением, поскольку, по их мнению, Богомолов не является своим, коренным мхатовцем. Об этом они письменно известили министра культуры Ольгу Любимову и обнародовали своё заявление в соцсетях. После скандала Богомолов решил покинуть пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ.
