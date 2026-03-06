Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский

6 марта
2026 год
январь 2026
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2026
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2026
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
6 марта 2026
Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский. При этом народный артист России продолжит возглавлять Московский Художественный театр имени А.П. Чехова. Об этом сообщил министр культуры Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский
фото: МХТ имени А. П. Чехова

Любимова также подчеркнула, что Константин Хабенский является обладателем Ордена Почёта за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

После назначения Хабенского в социальных сетях МХТ имени А.П. Чехова появилось следующее сообщение: «Назначение художественного руководителя МХТ Константина Юрьевича Хабенского исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ — логичное решение. Школа-студия исторически возникла при Художественном театре и многие годы это был, по сути, единый монолитный организм. Выпускники Школы-студии всегда составляли и составляют основу труппы МХТ. А артисты Художественного театра на протяжении десятилетий определяли преподавательский костяк института. Теперь появилась возможность восстановить правильный баланс. Впервые понятие "Школа-студия при Художественном театре" приобретает заложенный в это название объединяющий смысл».

Напомним, что в январе и.о. ректора Школы после смерти ее руководителя, актера Игоря Золотовицкого, был назначен Константин Богомолов. Выпускники Школы-студии МХАТ не согласились с этим назначением, поскольку, по их мнению, Богомолов не является своим, коренным мхатовцем. Об этом они письменно известили министра культуры Ольгу Любимову и обнародовали своё заявление в соцсетях. После скандала Богомолов решил покинуть пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ.
версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Валентина В. Орлова.   6.03.2026 - 15:15
... Выборы предстоят читать далее>>
№ 2
Villanelle   6.03.2026 - 14:22
А как же корневые, Спивак и Меньшова, без должности остались? И семьи у них правильные, и образование. И нате вам, какой-то питерский из Убойной силы, понаехавший, без преемственности, без традиций? Теперь... читать далее>>
№ 1
Светлана Платкова   6.03.2026 - 14:14
И.О.? То есть, поздравлять пока рано? читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Константин Богомолов попросил освободить его от обязанностей и.о. ректора Школы-студии МХАТ
«Боюсь, что происходит непоправимое»: Евгений Гришковец о назначении Константина Богомолова ректором Школы-студии МХАТ
«Переливание из пустого в порожнее»: Константин Богомолов прокомментировал письмо выпускников Школы-студии МХАТ
«Важнее не консервировать традиции, а развивать их»: Софья Эрнст заступилась за Константина Богомолова
Юлия Меньшова, Антон Шагин и другие выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения Константина Богомолова на должность ректора
Константин Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ
Иван Ургант, Евгений Миронов и Марина Зудина попрощались с Игорем Золотовицким
персоны
Константин БогомоловИгорь ЗолотовицкийОльга ЛюбимоваКонстантин Хабенский
театры
МХТ им. А.ЧеховаУчебный театр Школы-студии МХАТ

анонс

Скорбим

Янис Стрейч
5 марта ушёл из жизни режиссёр Янис Стрейч.
Тимур Искяндаров
3 марта ушёл из жизни кинооператор Тимур Искяндаров.
Анатолий Хвастунов
3 марта ушёл из жизни актёр Анатолий Хвастунов.
Ольга Кириченко
3 марта ушла из жизни актриса Ольга Кириченко.
Галина Чурилова
2 марта ушла из жизни актриса Галина Чурилова.

День рождения >>

Геннадий Богачёв
Сергей Бурунов
Светлана Варецкая
Николай Иванов (II)
Геннадий Митник
Сергей Неудачин
Наталья Рычкова
Полина Степанова
Владимир Талашко
Алан Дэвис (III)
Лу Костелло
Клара Лаго
Эллен Мут
Науэль Перес Бискаярт
Бранко Плеша
Рошель Хадсон
все родившиеся 6 марта >>

Афиша кино >>

Приключение
детектив, драма, мелодрама
Италия, Франция, 1960
Большая земля
драма, притча, триллер
Россия, 2025
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
К себе нежно
комедия, мелодрама, экранизация
Россия, 2026
Царевна-лягушка-2
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2026
Граница
фолк-хоррор
Россия, 2023
Тюльпаны
комедия, мелодрама
Россия, 2026
Наследник
комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Франция, США, ЮАР, 2026
Посторонний
драма, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2025
Охотники за деньгами
боевик, триллер
Китай, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен