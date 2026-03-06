Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Битва у Красной скалы»
Сергей Безруков стал художественным руководителем МХАТ имени Горького

6 марта 2026
Художественным руководителем МХАТ имени М. Горького назначен Сергей Безруков. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в социальных сетях.

Сергей Безруков стал художественным руководителем МХАТ имени Горького
фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Как говорится в сообщении, Сергей Безруков с 2014 года является художественным руководителем Московского Губернского театра, а также ведет актерскую мастерскую во ВГИКе.

Ольга Любимова подчеркнула, что народный артист Российской Федерации с успехом совмещает общественную и административную деятельности с актёрской работой и педагогической практикой.
обсуждение >>
№ 3
Валентина В. Орлова.   6.03.2026 - 15:28
... Ну что же делать, если у нас артистов буквально человек 5-10. Вот и разрываются на все театры, а ещё же в кино надо сниматься, и преподавать. Не жалеют себя, не берегут. О народе переживают. читать далее>>
№ 2
Villanelle   6.03.2026 - 14:50
Это ещё не объединение театров, но уже в духе современной традиции: Сатиры объединился с Прогрессом Джигарханяна, на Малой Бронной с театром Виктюка. Теперь один руководитель у МХАТа и Губернского. Видимо,... читать далее>>
№ 1
Светлана Платкова   6.03.2026 - 14:13
Поздравляю Сергея Витальевича! читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Сергей БезруковОльга Любимова
театры
Московский Губернский драматический театрМХАТ им.Горького

что почитать?