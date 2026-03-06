Сергей Безруков стал художественным руководителем МХАТ имени Горького

Художественным руководителем МХАТ имени М. Горького
назначен Сергей Безруков
. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова
в социальных сетях.
фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Как говорится в сообщении, Сергей Безруков с 2014 года является художественным руководителем Московского Губернского театра
, а также ведет актерскую мастерскую во ВГИКе.
Ольга Любимова подчеркнула, что народный артист Российской Федерации с успехом совмещает общественную и административную деятельности с актёрской работой и педагогической практикой.
