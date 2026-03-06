Кино-Театр.Ру
Сергей Безруков, Дарья Мороз и Душан Глигоров примут участие в деловой программе фестиваля «Первый план»

6 марта
2026 год
6 марта 2026
Фестиваль студенческих спектаклей «Первый план» представляет программу дневных мероприятий, которые пройдут 17, 18 и 19 марта на площадке фестиваля в Театре Гоголя. В нее вошли актуальные дискуссии, творческие встречи, а также открытый кастинг для начинающих артистов, сообщает пресс-служба смотра.

Сергей Безруков, Дарья Мороз и Душан Глигоров примут участие в деловой программе фестиваля «Первый план»
фото: пресс-служба смотра

В деловой программе гостей ждет круглый стол на тему «Теле и аудио спектакли – советское наследие или актуальный тренд?». В обсуждении примут участие художественный руководитель МХТ им. Горького, народный артист РФ Сергей Безруков, заместитель директора телеканала «Культура», продюсер проекта «Театр в кино» Любовь Платонова и актриса, режиссер, продюсер Дарья Мороз.

Кроме того, фестиваль «Первый план» запускает открытый кастинг для студентов творческих ВУЗов. Молодые артисты могут отправить видео-монолог на кастинг и получить разбор от экспертов. Среди спикеров и членов отборочной комиссии: соучредитель и глава Гильдии кастинг-директоров, кастинг-директор Маргарита Ленских, кастинг-директора Евгений Феоктистов, Татьяна Конышева, Ирина Лаврентьева и сценарист, режиссер и продюсер Евгений Шелякин.

Также в рамках деловой программы реальными историями построения успешной карьеры поделятся молодые артисты театра и кино: Дмитрий Чеботарев, Мария Кошина, Макар Хлебников и Олег Савостюк. Модератором выступит главный редактор «Кино в деталях» Надежда Королева. Гостей фестиваля также ждут творческая встреча с Душаном Глигоровым и практическая лаборатория по записи актерских визиток.

Вход на все мероприятия по регистрации. Фестиваль «Первый план» проводится во второй раз как площадка, где ведущие театральные вузы страны знакомят широкую зрительскую аудиторию с лучшими работами студентов. Фестиваль проводит холдинг ON Медиа при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).
персоны
Сергей БезруковДушан ГлигоровТатьяна КонышеваМаша КошинаИрина Лаврентьева (II)Маргарита Ленских (II)Дарья МорозЛюбовь ПлатоноваОлег Савостюк (II)Евгений ФеоктистовМакар ХлебниковДмитрий ЧеботарёвЕвгений Шелякин

