Сергей Безруков, Дарья Мороз и Душан Глигоров примут участие в деловой программе фестиваля «Первый план»

Фестиваль студенческих спектаклей «Первый план» представляет программу дневных мероприятий, которые пройдут 17, 18 и 19 марта на площадке фестиваля в Театре Гоголя. В нее вошли актуальные дискуссии, творческие встречи, а также открытый кастинг для начинающих артистов, сообщает пресс-служба смотра.
В деловой программе гостей ждет круглый стол на тему «Теле и аудио спектакли – советское наследие или актуальный тренд?». В обсуждении примут участие художественный руководитель МХТ им. Горького, народный артист РФ Сергей Безруков, заместитель директора телеканала «Культура», продюсер проекта «Театр в кино» Любовь Платонова и актриса, режиссер, продюсер Дарья Мороз.
Кроме того, фестиваль «Первый план» запускает открытый кастинг для студентов творческих ВУЗов. Молодые артисты могут отправить видео-монолог на кастинг и получить разбор от экспертов. Среди спикеров и членов отборочной комиссии: соучредитель и глава Гильдии кастинг-директоров, кастинг-директор Маргарита Ленских, кастинг-директора Евгений Феоктистов, Татьяна Конышева, Ирина Лаврентьева и сценарист, режиссер и продюсер Евгений Шелякин.
Также в рамках деловой программы реальными историями построения успешной карьеры поделятся молодые артисты театра и кино: Дмитрий Чеботарев, Мария Кошина, Макар Хлебников и Олег Савостюк. Модератором выступит главный редактор «Кино в деталях» Надежда Королева. Гостей фестиваля также ждут творческая встреча с Душаном Глигоровым и практическая лаборатория по записи актерских визиток.
Вход на все мероприятия по регистрации. Фестиваль «Первый план» проводится во второй раз как площадка, где ведущие театральные вузы страны знакомят широкую зрительскую аудиторию с лучшими работами студентов. Фестиваль проводит холдинг ON Медиа при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).
