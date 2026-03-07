Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Битва у Красной скалы»
Балет «Жизель» получит авторскую версию на сцене Пермского театра оперы и балета

7 марта
2026 год
7 марта 2026
В Пермском театре оперы и балета 20, 21, и 22 марта состоится первая балетная премьера текущего сезона — «Жизель» Адольфа Адана. Новая постановка отсылает к первому балетному спектаклю, исполненному на пермской сцене столетие назад. Над ней работают хореограф Алексей Мирошниченко, дирижер-постановщик Иван Худяков-Веденяпин и художники Альона Пикалова, Татьяна Ногинова и Алексей Хорошев, уточняет пресс-служба театра.

Балет «Жизель» получит авторскую версию на сцене Пермского театра оперы и балета
фото: пресс-служба Пермского театра оперы и балета

По словам Ивана Худякова-Веденяпина, «отправная точка для музыкального решения новой "Жизели" — одно из последних европейских критических изданий балета Адольфа Адана, выпущенное в 2010-е годы, к которой мы добавили фрагменты из других источников. Мы работали над финальной версией партитуры вместе с Алексеем Григорьевичем, решая, что оставляем, а что добавляем. Он предложил один вариант, я добавил кое-что, что-то мы убрали, чтобы не затягивать действие — и в конце концов пришли к общему решению. Версия "Жизели", шедшая у нас в театре до сих пор, содержит много купюр. Несмотря на то что постановка выглядела цельной, обращение к оригинальной партитуре Адана позволяет раскрыть драматургию и хореографию с новой стороны. Логика самого балета становится яснее».

Балет Адольфа Адана был поставлен в 1841 году в Париже, спустя год его перенесли в Петербург, а оттуда в Москву. 2 февраля 1926-го «Жизель» открыла балетную страницу в истории Пермского городского театра. К столетию труппы Алексей Мирошниченко выпускает авторскую версию «Жизели» — фантастический балет в двух актах и трех картинах с оригинальной редакцией партитуры. В нее будут включены фрагменты музыки Адана, никогда до сих пор не звучавшие в России, — именно они подсказали хореографу многие решения спектакля, который пополнит коллекцию эксклюзивных трактовок балетов классического репертуара, созданных специально для пермской сцены. Либретто хореограф написал по мотивам сочинения Теофиля Готье, Жана Коралли и Жюля-Анри Сен-Жоржа.

Балет «Жизель» получит авторскую версию на сцене Пермского театра оперы и балета
фото: пресс-служба Пермского театра оперы и балета

«Принято считать, что советская версия "Жизели" была эталонной. В ней многое убрали — из соображений, что "публика этого не поймет". Но именно эти фрагменты и создавали глубину произведения. Так в спектакль вернутся эпизоды, которых публика прежде никогда не видела. Хотя в спектакле есть новые танцы, я постарался вписать их так, чтобы все выглядело органично, словно над балетом работали только Коралли, Перро и Петипа. Для меня важно сохранить атмосферу романтического театра: чтобы на сцене было это особое ощущение чудесного — вуали, мерцающий свет, загадочные исчезновения и внезапные появления героев буквально "из ниоткуда"», — говорит руководитель балетной труппы театра Алексей Мирошниченко.
что почитать?