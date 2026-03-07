Кино-Театр.Ру
Куклы проведут инструкцию для людей в Арт-клубе Театра Образцова

7 марта
2026 год
Новости театра >>
7 марта 2026
В Арт-клубе Театра Образцова 27 марта в 19:30 состоится премьера проекта «Куклы о куклах. Инструкция для людей», созданного молодыми актерами Театра Образцова — выпускниками Ярославского государственного театрального института имени Фирса Шишигина в рамках программы «Кто там за ширмой?». Об этом сообщает пресс-служба театра.

В проекте куклы готовы рассказать вам все, как есть. О том, что на самом деле происходит за кулисами и действительно ли куклы обладают собственным мнением о своих «создателях». Центральная сюжетная линия — процесс создания кукольного спектакля, где эстетика «провала», намеренный сбой — становятся не просто художественным приемом, а приглашением посмеяться над тем, что обычно старательно прячут от глаз зрителя. Семь динамичных скетчей демонстрируют принципы работы основных систем театра кукол — от перчаточной куклы до марионетки, от планшетной до маппета, — приглашая зрителя в закулисье театральной «кухни».

Куклы проведут инструкцию для людей в Арт-клубе Театра Образцова
фото: пресс-служба Театра кукол Образцова

Зрителей ожидает ироничный и одновременно трепетный спектакль о профессии, в котором соединяются академическое знание, самоирония и живая, хулиганская энергия молодой команды. Это признание в любви театру — сделанное от лица тех, кого часто не видно за ширмой. «В этом спектакле куклы и люди существуют в свободном взаимодействии. Куклы знают, что ими управляют, они замечают трости, нити, руки кукловодов, и им от этого может быть смешно (что чаще) или, наоборот, — грустно, но поделать с этим ничего нельзя: стоит актеру убрать руки — жизнь куклы прекратится. Спектакль по форме — скорее концерт, череда сюжетных номеров. А склеивает эти миниатюры между собой Ведущий — планшетная кукла. Он тоже в курсе, что им управляют люди, и его это ничуть не смущает — он принимает эти правила игры, указывая своим кукловодам, куда его переместить, каким голосом озвучить, поправляет актеров, если те что-то скажут или сделают не так. И все вокруг его слушаются», — рассказал один из авторов проекта, актер Илья Обухов.

Художественным руководителем проекта является главный художник Театра Образцова Виктор Антонов, в актерском составе, помимо Обухова, — Руслан Васильев, Алия Гаттарова, Донат Гильманшин, Эвелина Исламова, Владислав Камышников и Артём Олконен.
театральная премьера
персоны
Виктор Антонов (VI)Руслан ВасильевФирс Шишигин
театры
Театр кукол им. С.В.Образцова

анонс

что почитать?

