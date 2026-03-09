Кино-Театр.Ру
Квентин Тарантино поставит в лондонском Вест-Энде собственную пьесу

9 марта
2026 год
9 марта 2026
Квентин Тарантино определился со своим следующим проектом, и это будет не фильм, а театральная пьеса, пишет Variety.

Квентин Тарантино поставит в лондонском Вест-Энде собственную пьесу
фото: style.rbc.ru

Постановка планируется в лондонском Вест-Энде, возможно, осенью 2026 года. По данным инсайдеров, Тарантино написал старомодный британский фарс в духе физической комедии.

В ближайшее время режиссер планирует приступить к кастингу. В актерский ансамбль могут войти как голливудские звезды, так и начинающие артисты. Ранее сообщалось, что Тарантино планирует перенести пьесу и на большой экран, если она будет иметь успех.
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Квентин Тарантино

