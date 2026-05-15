Музей МХАТ покажет два спектакля в рамках «Ночи музеев»

15 мая
15 мая 2026
Музей МХАТ подготовил программу бесплатных мероприятий, которые пройдут в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» 16 мая в Доме-музее К.С. Станиславского и на постоянной экспозиции. Об этом сообщает пресс-служба музея.

фото: пресс-служба Музея МХАТ

Программу откроет в 16:00 лекция «Руководители МХТ. От Константина Станиславского до Константина Хабенского». Созданный 126 лет назад Московский Художественный театр стал первым театром страны. На лекции посетители Постоянной экспозиции услышат также о Владимире Немировиче-Данченко, Олеге Ефремове, Олеге Табакове и Сергее Женоваче.

В Доме-музее Станиславского в 18:00 начнется творческий вечер «Все начинается с любви». «Любовь, это такое состояние, та психически навязчивая идея, когда ты думаешь только об одном, — о ней...», — так говорил драматург Михаил Рощин в пьесе «Валентин и Валентина» об этом удивительном чувстве. В программе прозвучат произведения Ивана Бунина, Антона Чехова, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Марии Петровых, Александра Пушкина, Роберта Рождественского и Рощина под музыкальные композиции Баха, Чайковского и Свиридова. В концерте примет участие актриса Ирина Язвинская, за фортепиано — лауреат Всероссийских и международных конкурсов Арина Бубнова.

фото: пресс-служба Музея МХАТ

Спустя час в Доме-музее Станиславского Школа мюзикла «Инсайд» представит экспериментальный перформанс «Человек, который не верил», где артисты берутся переосмыслить главные труды Станиславского — «Мою жизнь в искусстве» и «Работу актера над собой». В основе — не только книга, но и личные письма Константина Сергеевича, чьи цитаты вплетены в рэп-тексты, вокал и танцы. При этом перформанс не превращает классику в пародию. Напротив — он ищет живой нерв учения Станиславского, которое на поверку оказывается не набором мертвых правил, а манифестом свободы. И сегодня эту свободу присваивают те, кому выходить на сцену завтра. Перед вами двадцать минут, которые ломают стереотип о том, что система Станиславского — это скучно, академично и «про бабушек в МХТ». Подростки со сцены доказывают: метод действует и сегодня, даже если ты читаешь рэп, а не монолог Катерины.

В восемь вечера в Доме-музее Станиславского студенты Московского политехнического института сыграют спектакль «Дом окнами в поле» — комедию о робости, любви и страхе перед переменами. Молодой сельский учитель Третьяков проработал в деревне три года и, так и не решившись признаться в своих чувствах заведующей молочной фермой Астафьевой, собирается уехать. Он уверен, что его любовь безответна. Однако судьба расставляет все по-своему: откровенный разговор заставляет обоих героев по-новому взглянуть друг на друга. В теплых, проникновенных диалогах раскрываются не только чувства героев, но и их сомнения, страхи, мечты. Третьяков — интеллигентный, но нерешительный человек, который привык жить в мире своих размышлений. Астафьева — сильная и самостоятельная женщина, скрывающая свою ранимость за внешней уверенностью. Их встреча становится поворотным моментом, когда откровенность оказывается важнее молчания, а искренность — сильнее сомнений. Это история о том, что иногда счастье совсем рядом, стоит лишь открыть сердце и не бояться сделать шаг навстречу друг другу.

фото: пресс-служба Музея МХАТ

Завершится программа в 21.00 спектаклем «Бытовые курьезы» по пьесе Аркадия Арканова и Григория Горина «Маленькие комедии большого дома», который в Доме-музее Станиславского исполнит студенческий театр «Школа Актерского Мастерства РЭУ имени Г.В. Плеханова». Постановка Полины Ибрагимовой состоит из четырех новелл о жителях многоквартирного дома. Истории, полные доброго юмора и ностальгии по 70‑м годам, показывают, как курьезные бытовые ситуации раскрывают вечные темы взаимопонимания, одиночества и близости между людьми.
№ 2
Андрей (Омск)   16.05.2026 - 14:02
Любимейшее мероприятие не первый год. Как и Ночь пожирателей рекламы. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   15.05.2026 - 22:16
Вполне шикарная программа с музыкальными выступлениями между спектаклями. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Аркадий АркановГригорий ГоринОлег ЕфремовСергей ЖеновачВладимир Немирович-ДанченкоРоберт РождественскийМихаил РощинГеоргий (Юрий) СвиридовКонстантин СтаниславскийОлег ТабаковКонстантин ХабенскийИрина Язвинская
Валентин и Валентина
МХАТМХТ им. А.Чехова

Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

