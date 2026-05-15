Музей МХАТ покажет два спектакля в рамках «Ночи музеев»

Музей МХАТ подготовил программу бесплатных мероприятий, которые пройдут в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» 16 мая в Доме-музее К.С. Станиславского и на постоянной экспозиции. Об этом сообщает пресс-служба музея.
В Доме-музее Станиславского в 18:00 начнется творческий вечер «Все начинается с любви». «Любовь, это такое состояние, та психически навязчивая идея, когда ты думаешь только об одном, — о ней...», — так говорил драматург Михаил Рощин в пьесе «Валентин и Валентина» об этом удивительном чувстве. В программе прозвучат произведения Ивана Бунина, Антона Чехова, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Марии Петровых, Александра Пушкина, Роберта Рождественского и Рощина под музыкальные композиции Баха, Чайковского и Свиридова. В концерте примет участие актриса Ирина Язвинская, за фортепиано — лауреат Всероссийских и международных конкурсов Арина Бубнова.
фото: пресс-служба Музея МХАТ
Спустя час в Доме-музее Станиславского Школа мюзикла «Инсайд» представит экспериментальный перформанс «Человек, который не верил», где артисты берутся переосмыслить главные труды Станиславского — «Мою жизнь в искусстве» и «Работу актера над собой». В основе — не только книга, но и личные письма Константина Сергеевича, чьи цитаты вплетены в рэп-тексты, вокал и танцы. При этом перформанс не превращает классику в пародию. Напротив — он ищет живой нерв учения Станиславского, которое на поверку оказывается не набором мертвых правил, а манифестом свободы. И сегодня эту свободу присваивают те, кому выходить на сцену завтра. Перед вами двадцать минут, которые ломают стереотип о том, что система Станиславского — это скучно, академично и «про бабушек в МХТ». Подростки со сцены доказывают: метод действует и сегодня, даже если ты читаешь рэп, а не монолог Катерины.
В восемь вечера в Доме-музее Станиславского студенты Московского политехнического института сыграют спектакль «Дом окнами в поле» — комедию о робости, любви и страхе перед переменами. Молодой сельский учитель Третьяков проработал в деревне три года и, так и не решившись признаться в своих чувствах заведующей молочной фермой Астафьевой, собирается уехать. Он уверен, что его любовь безответна. Однако судьба расставляет все по-своему: откровенный разговор заставляет обоих героев по-новому взглянуть друг на друга. В теплых, проникновенных диалогах раскрываются не только чувства героев, но и их сомнения, страхи, мечты. Третьяков — интеллигентный, но нерешительный человек, который привык жить в мире своих размышлений. Астафьева — сильная и самостоятельная женщина, скрывающая свою ранимость за внешней уверенностью. Их встреча становится поворотным моментом, когда откровенность оказывается важнее молчания, а искренность — сильнее сомнений. Это история о том, что иногда счастье совсем рядом, стоит лишь открыть сердце и не бояться сделать шаг навстречу друг другу.
фото: пресс-служба Музея МХАТ
Завершится программа в 21.00 спектаклем «Бытовые курьезы» по пьесе Аркадия Арканова и Григория Горина «Маленькие комедии большого дома», который в Доме-музее Станиславского исполнит студенческий театр «Школа Актерского Мастерства РЭУ имени Г.В. Плеханова». Постановка Полины Ибрагимовой состоит из четырех новелл о жителях многоквартирного дома. Истории, полные доброго юмора и ностальгии по 70‑м годам, показывают, как курьезные бытовые ситуации раскрывают вечные темы взаимопонимания, одиночества и близости между людьми.
обсуждение >>