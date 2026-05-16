«Рыцарей сорока островов» Сергея Лукьяненко перенесут на театральную сцену

В Пермском ТЮЗе
16 июня состоится премьера спектакля Константина Яковлева
«Рыцари сорока островов
» по одноименному произведению Сергея Лукьяненко
. На постановку обратил внимание пользователей сам писатель в своих социальных сетях после появивившейся новости
о начале съемок экранизации его первого изданного романа.
«Это не кино. Это спектакль Пермского ТЮЗа. Премьера ровно через месяц... Все официально, я разрешил. Это не моя переработка в пьесу, они делали сами. По старой книжке, а не по новому сценарию, разумеется. Текст пьесы у меня есть. Не читал - боюсь. :) Играть, конечно же, будут взрослые актеры. Что получится — не знаю. Но театр это театр, со своей условностью. На премьеру приеду. Интересно. :)», —
говорится в сообщении Лукьяненко.
За инсценировку романа, впервые получившего сценическое воплощение, отвечает Олеся Лихачева
. По сюжету подростки загадочным образом оказываются в мире Сорока Островов, где существуют странные ритуалы и правила, а жизнь здесь напоминает компьютерную игру с жестокими правилами. Это рассказ «о сопротивлении подростков жестокости и несправедливости мира взрослых, где то, что дети воспринимают как игру, оборачивается настоящей трагедией. Спастись от этого можно только сплотившись».
