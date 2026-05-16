«Рыцарей сорока островов» Сергея Лукьяненко перенесут на театральную сцену

16 мая
2026 год
январь 2026
 
 
 
29
16 мая 2026
В Пермском ТЮЗе 16 июня состоится премьера спектакля Константина Яковлева «Рыцари сорока островов» по одноименному произведению Сергея Лукьяненко. На постановку обратил внимание пользователей сам писатель в своих социальных сетях после появивившейся новости о начале съемок экранизации его первого изданного романа.

фото: permtuz.ru

«Это не кино. Это спектакль Пермского ТЮЗа. Премьера ровно через месяц... Все официально, я разрешил. Это не моя переработка в пьесу, они делали сами. По старой книжке, а не по новому сценарию, разумеется. Текст пьесы у меня есть. Не читал - боюсь. :) Играть, конечно же, будут взрослые актеры. Что получится — не знаю. Но театр это театр, со своей условностью. На премьеру приеду. Интересно. :)», — говорится в сообщении Лукьяненко.

За инсценировку романа, впервые получившего сценическое воплощение, отвечает Олеся Лихачева. По сюжету подростки загадочным образом оказываются в мире Сорока Островов, где существуют странные ритуалы и правила, а жизнь здесь напоминает компьютерную игру с жестокими правилами. Это рассказ «о сопротивлении подростков жестокости и несправедливости мира взрослых, где то, что дети воспринимают как игру, оборачивается настоящей трагедией. Спастись от этого можно только сплотившись».
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

