Константин Хабенский, Софья Эрнст и Арсений Попов выступят на благотворительном концерте «Волшебная симфония в парке и 8000 свечей»

В честь 18-летия Фонда Хабенского 2 июня на сцене Зелёного театра ВДНХ состоится благотворительный концерт «Волшебная симфония в парке» от проекта Lumisfera, сообщает пресс-служба проекта.
фото: Пресс-служба Lumisfera
«Это будет особенный вечер, где музыка и свет объединятся ради важной цели — помощи нашим подопечным, детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Буду рад видеть каждого зрителя, чтобы вместе начать лето с доброго дела», – отмечает Константин Хабенский.
За эти годы Фонд стал опорой для тысяч семей, помогая детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга вовремя получать необходимую медицинскую помощь и возвращаться к обычной жизни. Фонд оплачивает диагностику и лечение, организует реабилитационные программы, развивает информационные проекты, повышает квалификацию врачей и помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений — системно и бережно выстраивая помощь там, где она особенно нужна. В прошлом году благодаря концерту удалось собрать более 6 миллионов рублей.
В этом году важной частью вечера станет тема сказки. На сцене выступят оркестр и солисты Lumisfera и хор детской студии «Белый пароход». Голосом концерта и его непосредственным участником станет сам Хабенский. Вместе с ним на сцену выйдут друзья Фонда: актриса театра и кино Софья Эрнст, актер и телеведущий Арсений Попов, актриса мюзиклов Наталия Быстрова и лауреат премии «Золотая маска» Иван Ожогин.
«Для меня этот вечер — о связи времен, об искусстве, которое исцеляет, и о том, как важно чувствовать плечо друг друга. Музыка под открытым небом всегда создает ощущение чистоты и искренности, а когда она звучит ради спасения жизней, это наполняет каждое мгновение особым смыслом. Я счастлива поддержать Фонд Хабенского и вместе со зрителями стать частью этой «Волшебной симфонии», где каждый огонек свечи — это символ нашей общей надежды и доброты», – говорит Софья Эрнст.
обсуждение >>