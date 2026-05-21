Международный фестиваль театральных искусств имени Достоевского объявил даты проведения

21 мая
2026 год
21 мая 2026
XXX Международный фестиваль театральных искусств имени Достоевского объявил даты проведения и открыл приём заявок. В этом году смотр пройдёт с 29 октября по 2 ноября 2026 года в Великом Новгороде и Старой Руссе, сообщает пресс-служба мероприятия.

В этом году помимо собственного юбилея, событие приурочено и к 205-летию со дня рождения Достоевского. Президентом фестиваля выступает народный артист России Михаил Пореченков, а генеральным продюсером – Максим Королёв. Программный директор – театровед Светлана Бердичевская. Для участия в фестивале необходимо заполнить и направить заявку и видеозапись спектакля на почту смотра. Заявки принимаются до 1 сентября 2026 года.

«Осенью на новгородской земле мы вновь встретимся с интересными людьми и снова убедимся, насколько по-разному могут звучать и интерпретироваться великие тексты русской литературы. Нас ждёт множество открытий, и я уже с нетерпением предвкушаю эти знакомства и впечатления», – поделился Михаил Пореченков.

Кроме основной программы, вновь будет организована конкурсная программа «Перспектива», ставшая площадкой для показа спектаклей, работа над которыми ещё продолжается. В программе могут принять участие режиссёры, продюсеры и авторы незаконченных постановок, премьера которых намечена на 2027 год на территории России и имеющих в качестве литературной основы произведения русской классики. На момент подачи заявки и участия в фестивале соискатели не должны являться получателями грантов и иметь поддержку от других конкурсов.

«На юбилейном фестивале мы вновь организуем специальную конкурсную программу "Перспектива", которая уже успела зарекомендовать себя как важная площадка для открытия новых имён в театральной среде. Этот проект не ограничивается показом незавершённых постановок — мы сопровождаем их развитие, поддерживая путь от идеи до полноценной реализации. Как и сам фестиваль, "Перспектива" будет и дальше расти, открывая всё больше возможностей для талантливых режиссёров и актёров», – прокомментировал Максим Королёв.
