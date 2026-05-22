Санкт-Петербургский театр «Мастерская» выпускает обновленную редакцию «Пенелопы» по одноименному рассказу Андрея Битова. Спектакль впервые был поставлен в 2011 году, режиссером новой сценической версии выступил исполнитель главной роли в оригинальной постановке – Сергей Агафонов, сообщает пресс-служба театра.
фото: "Пенелопа"/Театр "Мастерская"
Рассказ «Пенелопа» был написан Битовым в 1960-е. В 2011-м прозу Битова перенес на сцену «Мастерской» режиссер, худрук театра Григорий Козлов, исследовавший сложный портрет обычного человека, который живёт в мире фальшивых ценностей.
Главный герой Лобышев, отправляется бродить по улицам города. Случайная встреча в темной подворотне с девушкой, которая кажется ему загадочной и притягательной. Но стоит выйти на свет, как реальность оказывается иной. Девушка не соответствует его ожиданиям, её облик далек от «идеала». И тут возникает знакомое чувство – стыд. Стыд за то, что тебя видят с «не такой», желание поскорее избавиться от этой неожиданной спутницы. Но расставание приносит горькое осознание: Лобышев стал заложником собственных предрассудков, человеком, чья жизнь подчинена чужому мнению.
Главный роль в обновленной версии спектакля вновь исполняет Сергей Агафонов, его партнершей стала Дарья Соловьева. Ближайший показ состоится 5 июня на Малой сцене театра.
