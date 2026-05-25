Первая премьера нового сезона театра «Шалом» расскажет о жене Геббельса

25 мая 2026
«Шалом» покажет первую премьеру нового 93-го сезона 12 и 13 сентября. Спектакль «Магда» по пьесе Майкла Ардитти в переводе Ольги Варшавер и Татьяны Тульчинской ставит режиссер Евгений Корняг, сообщает пресс-служба театра.

фото: Полина Картвелишвили и Лиза Гриднева, пресс-служба театра «Шалом»


Возлюбленная лидера государства весенним днем принимает в своем доме жену его министра – мать шестерых детей и самую известную леди страны. Это Ева Браун и Магда Геббельс, а место встречи – берлинский бункер Гитлера, время действия – 22 апреля 1945 года.

Бункер в спектакле становится мини-моделью германского общества того времени. В жанре «колыбельной, переходящей в хоррор», постановка исследует, как получилось, что прекрасная Германия – родина Шиллера, Гёте, Дюрера, Манна, Ремарка, Брехта и сотен других великих гуманистов – превратилась в нацистское государство, сжигающее людей и уничтожающее свободу. Пьеса исследует сложные моральные и этические конфликты, заставляя зрителя задуматься о природе истины, прощения и искупления в контексте личной и коллективной истории.

Евгений Корняг расскажет эту историю, используя палитру ярких выразительных средств – живое пение, черный юмор, куклы в натуральную величину, элементы физического театра. Вместе с режиссером над спектаклем работают его постоянный соавтор, художник Татьяна Нерсисян, а также композитор Екатерина Аверкова.

На сцену выйдут Анна Котляр, Антон Шварц, Антон Ксенев, Милана Владыкина, Сергей Шадрин, Павел Шингарев, Николай Балобан, Николай Тарасюк и другие.
Екатерина АверковаНиколай БалобанМилана ВладыкинаАнна КотлярАнтон КсеневНиколай ТарасюкАнтон Шварц (II)Павел Шингарев
Театр "Шалом"

Олег Даль
Александр Калягин
Виталий Кищенко
Александра Куликова
Владимир Майсурадзе
Александр Мельников
Кристина Орбакайте
Вера Орлова
Роман Притула
Владимир Старостин
Пьер Вернье
Габриела Ковнацкая
Иэн МакКеллен
Киллиан Мёрфи
Рэй Стивенсон
Эринн Хэйс
Энн Хэч
Майкл
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2026
Мечтать не вредно
комедия
Франция, 2026
Зомбилэнд-Сага. Фильм
комедия, музыкальный фильм, фэнтези
Япония, 2025
Обитель зла: Мутация
триллер, фильм ужасов
США, 2026
Иллюзия убийства
детектив, триллер
Доминиканская Республика, Испания, 2025
Чао
драма, мелодрама, фэнтези
Япония, 2025
Котята учатся летать
приключения, семейное кино
США, 2025
Кощей. Тайна живой воды
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Монахиня из Борли. Возвращение
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2025
Пропасть
мелодрама, приключения, триллер
Россия, 2026
Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
