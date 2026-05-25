Первая премьера нового сезона театра «Шалом» расскажет о жене Геббельса

«Шалом» покажет первую премьеру нового 93-го сезона 12 и 13 сентября. Спектакль «Магда» по пьесе Майкла Ардитти в переводе Ольги Варшавер и Татьяны Тульчинской ставит режиссер Евгений Корняг, сообщает пресс-служба театра.
фото: Полина Картвелишвили и Лиза Гриднева, пресс-служба театра «Шалом»
Возлюбленная лидера государства весенним днем принимает в своем доме жену его министра – мать шестерых детей и самую известную леди страны. Это Ева Браун и Магда Геббельс, а место встречи – берлинский бункер Гитлера, время действия – 22 апреля 1945 года.
Бункер в спектакле становится мини-моделью германского общества того времени. В жанре «колыбельной, переходящей в хоррор», постановка исследует, как получилось, что прекрасная Германия – родина Шиллера, Гёте, Дюрера, Манна, Ремарка, Брехта и сотен других великих гуманистов – превратилась в нацистское государство, сжигающее людей и уничтожающее свободу. Пьеса исследует сложные моральные и этические конфликты, заставляя зрителя задуматься о природе истины, прощения и искупления в контексте личной и коллективной истории.
Евгений Корняг расскажет эту историю, используя палитру ярких выразительных средств – живое пение, черный юмор, куклы в натуральную величину, элементы физического театра. Вместе с режиссером над спектаклем работают его постоянный соавтор, художник Татьяна Нерсисян, а также композитор Екатерина Аверкова.
