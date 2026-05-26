Максим Матвеев вернется на театральную сцену с «Оперой нищих»

«Возвращение на театральную сцену – это в каком-то смысле возвращение к профессии, ведь в дипломе у меня написано "актёр театра и кино", но именно театральная школа сформировала меня как артиста. При этом для меня было важно вернуться не просто ради самого выхода на сцену, а с материалом, который действительно интересен и актуален. Работа с Евгением Писаревым стала очень точным совпадением в творческом и человеческом смысле – он тонко чувствует актёров и умеет создавать настоящее сообщество единомышленников, где есть сотворчество, доверие и уважение друг к другу. При этом он остаётся сильным режиссёром и лидером, который требует полной включённости, но делает это через доверие и общую вовлечённость в идею. Очень ценно, что наши взгляды на темы и смыслы этого материала совпадают. Я благодарен за возможность стать частью этой работы и команды – это редкое ощущение, когда ты приходишь в новый коллектив и сразу чувствуешь себя органично и на своём месте», — признается Максим Матвеев.
Написанная в 1928 году, «Трехгрошовая опера» Бертольта Брехта и Курта Вайля стала культовой и завоевала любовь публики по всему миру. В России пьеса впервые была поставлена в 1930 году на сцене Камерного Театра Александра Таирова, предшественника Театра Пушкина, где шла под названием «Опера нищих».
«Работа над "Трёхгрошовой оперой" – моя давняя мечта. Конечно, к мечте всегда страшно прикоснуться, потому что её исполнение одновременно является её смертью, но я многие годы подробно и увлеченно занимаюсь этим материалом, не пропускаю ни одной премьеры по всему миру. Накопленные знания и впечатления заставляют задуматься, что нового я смогу привнести в эту историю. Решиться на постановку мне помогло то, что нашёлся артист с нетипичной для Мэкки-ножа фактурой – Максим Матвеев, с которым мы хорошо понимаем друг друга и не раз встречались в работе. На сцене Театра Пушкина "Трёхгрошовая опера" будет идти под названием "Опера нищих" – в 1930 году так назвал свой спектакль Александр Таиров, который и открыл Брехта русской публике. Мне нравится парадокс, заключённый в этом названии: ведь нищих людей среди героев пьесы в общем-то нет, но все они, порой сами этого не осознавая, страдают от духовного нищенства», — говорит Евгений Писарев.
Пока весь Лондон готовится к коронации, бандит Мэкки-нож женится на Полли Пичем, дочери предводителя городских нищих. Узнав об этом, мистер Пичем приходит в ярость и хочет сдать бандита властям. Но оказывается, что Мэкки-нож и городской шериф – старинные друзья.
обсуждение >>