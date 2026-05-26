Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Максим Матвеев вернется на театральную сцену с «Оперой нищих»

26 мая
2026 год
январь 2026
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2026
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2026
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2026
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2026
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
26 мая 2026
Евгений Писарев приступил к репетициям спектакля «Опера нищих», премьера которого состоится 17, 18 и 19 сентября на Основной сцене Московского драматического театра имени Пушкина. Главную роль Мэкки-ножа в спектакле сыграет заслуженный артист России Максим Матвеев. Для него это возвращение на театральную сцену, отмечает пресс-служба театра.

Максим Матвеев вернется на театральную сцену с «Оперой нищих»
фото: пресс-служба театра

«Возвращение на театральную сцену – это в каком-то смысле возвращение к профессии, ведь в дипломе у меня написано "актёр театра и кино", но именно театральная школа сформировала меня как артиста. При этом для меня было важно вернуться не просто ради самого выхода на сцену, а с материалом, который действительно интересен и актуален. Работа с Евгением Писаревым стала очень точным совпадением в творческом и человеческом смысле – он тонко чувствует актёров и умеет создавать настоящее сообщество единомышленников, где есть сотворчество, доверие и уважение друг к другу. При этом он остаётся сильным режиссёром и лидером, который требует полной включённости, но делает это через доверие и общую вовлечённость в идею. Очень ценно, что наши взгляды на темы и смыслы этого материала совпадают. Я благодарен за возможность стать частью этой работы и команды – это редкое ощущение, когда ты приходишь в новый коллектив и сразу чувствуешь себя органично и на своём месте», — признается Максим Матвеев.

Написанная в 1928 году, «Трехгрошовая опера» Бертольта Брехта и Курта Вайля стала культовой и завоевала любовь публики по всему миру. В России пьеса впервые была поставлена в 1930 году на сцене Камерного Театра Александра Таирова, предшественника Театра Пушкина, где шла под названием «Опера нищих».

«Работа над "Трёхгрошовой оперой" – моя давняя мечта. Конечно, к мечте всегда страшно прикоснуться, потому что её исполнение одновременно является её смертью, но я многие годы подробно и увлеченно занимаюсь этим материалом, не пропускаю ни одной премьеры по всему миру. Накопленные знания и впечатления заставляют задуматься, что нового я смогу привнести в эту историю. Решиться на постановку мне помогло то, что нашёлся артист с нетипичной для Мэкки-ножа фактурой – Максим Матвеев, с которым мы хорошо понимаем друг друга и не раз встречались в работе. На сцене Театра Пушкина "Трёхгрошовая опера" будет идти под названием "Опера нищих" – в 1930 году так назвал свой спектакль Александр Таиров, который и открыл Брехта русской публике. Мне нравится парадокс, заключённый в этом названии: ведь нищих людей среди героев пьесы в общем-то нет, но все они, порой сами этого не осознавая, страдают от духовного нищенства», — говорит Евгений Писарев.

Пока весь Лондон готовится к коронации, бандит Мэкки-нож женится на Полли Пичем, дочери предводителя городских нищих. Узнав об этом, мистер Пичем приходит в ярость и хочет сдать бандита властям. Но оказывается, что Мэкки-нож и городской шериф – старинные друзья.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Борьба человека с тьмой: «Идиот» в Театре им. Пушкина
Алина Насибуллина: «Невозможно разделить кино на мужское и женское»
«Шурале»: Береги природу — мать твою
Максим Матвеев открыл бизнес по производству ювелирных украшений
«Заложник»: Брокер пленный со взором горящим
персоны
Максим МатвеевЕвгений ПисаревАлександр Таиров
театры
Московский театр им. Пушкина

фотографии >>
Максим Матвеев вернется на театральную сцену с «Оперой нищих» фотографии
Максим Матвеев вернется на театральную сцену с «Оперой нищих» фотографии
Максим Матвеев вернется на театральную сцену с «Оперой нищих» фотографии
Максим Матвеев вернется на театральную сцену с «Оперой нищих» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Владимир Баранов
Богдан Бенюк
Антонина Комиссарова
Екатерина Копанова
Армандс Нейландс-Яунземс
Юлия Силаева
Артур Сопельник
Андрей Харыбин
Владимир Ярош
Морис Баке
Эшли Белл
Астрид Берже-Фрисби
Рэйчел Блейк
Хелена Бонем Картер
Джон Уэйн
Ричард Харрисон
все родившиеся 26 мая >>

Афиша кино >>

Майкл
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2026
Мечтать не вредно
комедия
Франция, 2026
Обитель зла: Мутация
триллер, фильм ужасов
США, 2026
Зомбилэнд-Сага. Фильм
комедия, музыкальный фильм, фэнтези
Япония, 2025
Иллюзия убийства
детектив, триллер
Доминиканская Республика, Испания, 2025
Чао
драма, мелодрама, фэнтези
Япония, 2025
Котята учатся летать
приключения, семейное кино
США, 2025
Кощей. Тайна живой воды
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Монахиня из Борли. Возвращение
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2025
Пропасть
мелодрама, приключения, триллер
Россия, 2026
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?