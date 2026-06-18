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В Пермской опере поставят «Царскую невесту» Николая Римского-Корсакова

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Новости театра >>
18 июня 2026
В Пермском театре оперы и балета идут репетиции последней оперной премьеры сезона 2025/26 — «Царской невесты» Николая Римского-Корсакова. Над спектаклем работают режиссер Андрей Прикотенко, дирижер Владимир Ткаченко и художник-постановщик Ольга Шаишмелашвили. В постановке сыграют Надежда Павлова, Ирина Байкова, Олег Бударацкий и другие артисты. Премьерные показы постановки пройдут 2, 3, 4 и 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба театра.

В Пермской опере поставят «Царскую невесту» Николая Римского-Корсакова
фото: permopera.ru

Впервые поставленная в 1899 году, «Царская невеста» стала одной из последних великих русских опер XIX века. Обращаясь к историческому сюжету, Римский-Корсаков создал тонкую лирико-психологическую драму. Ее напряженная атмосфера и тревожное предчувствие перемен словно подводят черту под эпохой романтизма и открывают путь новому времени. Национальный мелос неразрывно переплетен с напряженной интонационностью европейского музыкального языка рубежа веков. Благодаря изысканной вокальной линии опера во многом предвосхищает эстетику русского модерна. Тонкая психологическая проработка характеров и богатство музыкального языка делают эту оперу одним из самых совершенных произведений Римского-Корсакова.

В Пермской опере «Царская невеста» вновь становится пространством для современного разговора со зрителем. Через два года после постановки «Похождений повесы» Игоря Стравинского режиссер Андрей Прикотенко возвращается на Пермскую сцену, чтобы вместе с главным дирижером театра Владимиром Ткаченко предложить новое прочтение известного произведения. «Наш спектакль приходит на смену постановке, не покидавшей сцены Пермской оперы на протяжении семи десятков лет. Для меня это возможность постараться заново расслышать партитуру Римского-Корсакова, увидеть ее под непривычным углом: всякая традиция нуждается в обновлении. Так что это будет совсем другая "Царская невеста" — прежде всего в подходе к звуку, к палитре красок, к артикуляции, но не только. Не стану раскрывать сейчас все карты, но многие решения рождались в процессе репетиций в диалоге с режиссером и художником спектакля», — говорит музыкальный руководитель постановки и дирижер Владимир Ткаченко.

В Пермской опере поставят «Царскую невесту» Николая Римского-Корсакова
фото: Андрей Чунтомов / пресс-служба Пермского театра оперы и балета

«Мы привыкли воспринимать мир оперы Римского-Корсакова как органическое явление, как безусловную данность. Но достаточно было присмотреться к драматургии "Царской невесты" более внимательно — и оказалось, что этот на первый взгляд цельный монолит тщательно собран композитором из мельчайших деталей, как мозаика — из кусочков смальты. Последняя треть XIX века стала для отечественного искусства эпохой создания нового культурного мифа, когда художники, архитекторы, композиторы были одержимы идеей конструирования национальной идентичности. Многие творения новой русской музыкальной школы, Балакиревского кружка, рождались под знаком этого важнейшего процесса. "Царской невесте" суждено было стать одной из его кульминаций. Наш спектакль — попытка проанализировать, из каких элементов Римский-Корсаков выстраивал свой русский оперный миф», — рассказал режиссер Андрей Прикотенко.

К премьере приурочена программа «Лаборатории современного зрителя». Уже прошли лекции историка архитектуры Сергея Кавтарадзе, посвященные эстетике модерна, встреча с художником-постановщиком Ольгой Шаишмелашвили, а также с юристом и экспертом по праву в творческих индустриях Владимиром Курановым. Второй блок событий пройдет в конце июня. В формате публичного интервью с Ильёй Кухаренко о подготовке к спектаклю расскажут Надежда Павлова и Владимир Ткаченко (22 июня), неделей позже (29 июня) Дмитрий Ренанский прочтет лекцию о загадках музыкальной драматургии оперы Римского-Корсакова.
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№ 3
Нытик ПО жизнИ   20.06.2026 - 12:31
Хватит Перми опер в 2026 году) Дальше живите воспоминаниями и записями по Культуре. читать далее>>
№ 2
Гыгеенна (msk)   19.06.2026 - 13:08
Современный разговор со зрителем — это эстетски копаться в детальках мозаики? О таких событиях обычно не бывает ни одной публикации после рекламного анонса, тоже непонятно зачем здесь опубликованного. читать далее>>
№ 1
Полина-Шарль125   18.06.2026 - 21:22
За 2 недели до премьеры будут ещё подготавливать публику разными лекциями и прочтениями . Так вообще не захочется никуда идти. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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В Пермской опере поставят «Царскую невесту» Николая Римского-Корсакова фотографии
В Пермской опере поставят «Царскую невесту» Николая Римского-Корсакова фотографии
В Пермской опере поставят «Царскую невесту» Николая Римского-Корсакова фотографии
В Пермской опере поставят «Царскую невесту» Николая Римского-Корсакова фотографии
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