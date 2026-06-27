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Деконструкция «Битва за Москву»
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«На Басманной» нашли «Ключи от счастья»

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Новости театра >>
27 июня 2026
В Московском музыкальном театре для детей и юношества «На Басманной» 28 июня в 18.00 состоится премьера буффонады в двух актах «Ключи от счастья» на музыку Жака Оффенбаха. Согласно пресс-службе театра, режиссером и балетмейстером спектакля выступил Иван Фадеев, а художественным руководителем — Жанна Тертерян.


Комедия-буфф перенесет зрителей за кулисы знаменитого музыкального театра «Тюр-Ле-Рю» и в роскошную квартиру его блистательной примадонны. По сюжету знаменитая актриса Сюзон, выступающая под сценическим псевдонимом «Багатель», привыкла к восторгам публики и поклонникам у служебного входа. Но однажды вечером прямо во время арии на сцену выскакивает дерзкий незнакомец. Спасает примадонну импозантный зритель из зала — молодой студент Жорж, который давно тайно влюблен в актрису. А его лучший друг, музыкант Арман, в это же самое время задумывает собственный хитроумный план покорить сердце звезды.

В спектакле заняты Ирина Суханова, Дмитрий Опаричев, Павел Бадрах и другие артисты. Действие сопровождается живой музыкой в исполнении оркестра под руководством дирижера-постановщика Сергея Кузякина.
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