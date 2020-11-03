«Страна грёз»

В центре сюжета лежит история трех людей, решивших самим распорядиться своей жизнью, а не безропотно подчиниться судьбе.
Молодой человек попадает в полицейский участок, где встречает очень интеллигентных сотрудников полиции.
Бекка получает тревожный звонок от своего суицидально настроенного брата Ричи и спешит к нему на помощь.
Действие фильма разворачивается в VIII веке до нашей эры, в примитивном и жестоком мире, где судьба человека определяется беспощадной силой природы и волей вездесущих богов.
обсуждение >>