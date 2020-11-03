«Страна грёз»

анонс

3 ноября «Ромул» В центре сюжета лежит история трех людей, решивших самим распорядиться своей жизнью, а не безропотно подчиниться судьбе.

3 ноября «Человек из Подольска» Молодой человек попадает в полицейский участок, где встречает очень интеллигентных сотрудников полиции.

3 ноября «Супер странные дела» Бекка получает тревожный звонок от своего суицидально настроенного брата Ричи и спешит к нему на помощь.