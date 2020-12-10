Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Пара на праздники»

трейлер

10 декабря 2020
Эмма Робертс и Люк Брейси договариваются быть парой на праздниках, чтобы их родные не вмешивались в их личную жизнь.

размер: 35.08 Mb     просмотров: 8     скачиваний: 0

видео добавил посетитель Rosetta
персоны
Люк БрейсиЭмма РобертсФрэнсис ФишерКристин Ченоуэт
фильмы
Пара на праздники

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

Звонок. Последняя глава
триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2019
Небесный огонь
боевик
Китай, 2019
Проклятие Лауры: Завещание
триллер, фильм ужасов
США, 2020
На твоей волне
драма, мелодрама, фэнтези
Япония, 2019
Оборотень
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Обратная связь
комедия
Россия, 2020
Про Лёлю и Миньку
детский фильм, семейное кино
Россия, 2020
Сентенция
драма
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен