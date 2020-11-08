«Виктория»

анонс

Проект повествует о том, как первые 2000 дней на Земле влияют на всю жизнь человека.

8 ноября

«Голос любви»

Известный продюсер находит в провинции девочку с уникальным голосом: у нее есть все шансы стать звездой и одной из величайших певиц в мире.