«Джиу-джитсу: Битва за Землю»

анонс

Продолжение семейной мультипликационной комедии о высокоинтеллектуальных младенцах.

30 ноября

«Хрупкие создания». Трейлер с русскими субтитрами

Поступив в элитную балетную школу, девушка попадает в мир лжи, предательства и жестокого соперничества.