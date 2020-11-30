«Босс-молокосос 2»

анонс

Поступив в элитную балетную школу, девушка попадает в мир лжи, предательства и жестокого соперничества.

30 ноября

«Инопланетные миры». Трейлер с русскими субтитрами

Применяя законы жизни на Земле к остальной галактике, создатели сериала смешивают науку и фантастику, чтобы представить, как могла бы выглядеть жизнь на других планетах.