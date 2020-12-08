«Полное погружение». Актеры о фильме

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7 декабря «Победитель» Жизнь тренера Джона Харрисона резко меняется, когда его школьная баскетбольная команда и мечты о чемпионате штата неожиданно накрываются медным тазом.

7 декабря «Обратная связь». Трейлер №2 Семеро друзей вновь собираются в загородном доме, чтобы вместе встретить Новый год.