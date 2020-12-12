«Пончары. Глобальное закругление»

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Юная ученица охотника Робин Гудфеллоу отправляется в Ирландию со своим отцом, чтобы уничтожить последнюю волчью стаю.

«Легенда о волках». Трейлер с русскими субтитрами

12 декабря

«Судьба: Сага клуба Винкс». Трейлер с русскими субтитрами

Это история взросления пяти юных фей, воспитанниц школы волшебниц «Алфея» в Ином мире, где они овладевают своей магической силой.