«Земля кочевников». Трейлер №2 с русскими субтитрами

анонс

Начинающий комик отказывается от комфортной, но бессмысленной жизни ради стендапа.

Команда отправляется в путь сквозь снежную бурю, чтобы доставить подарки от Санты всем детишкам Рельсограда.

1 января

«Гостиничный номер 2806: Обвинение». Трейлер с русскими субтитрами

Документальный сериал о французском политике Доминике Стросс-Кане, который на пике своей карьеры был обвинен в сексуальном насилии.