«257 причин, чтобы жить-2».Фичуретка №5

анонс

Начинающий юрист Эмили стремится занять позицию «топ-дога» в крупной юридической фирме, работая без устали, решая все вопросы и стараясь быть полезной в любых обстоятельствах.

13 января

«Обитель. Кто мы?»

Молодой француз отправляется в Соловецкий монастырь, чтобы узнать, что произошло с его семьей здесь почти сто лет назад.