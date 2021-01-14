«Душа». Отрывок №3

анонс

Актеры сериала были особенно рады поработать именно с этим новым коллегой.

14 января

«Топ дог»

Начинающий юрист Эмили стремится занять позицию «топ-дога» в крупной юридической фирме, работая без устали, решая все вопросы и стараясь быть полезной в любых обстоятельствах.