«Мне очень жаль.». 2 сезон. Трейлер на английском языке

анонс

26 января «Маленькие волшебницы». Трейлер №2 Четыре сестры обладают особым даром, унаследованным от предков, который тщательно скрывают.

25 января «Милые магнолии». 1 сезон. Трейлер с русскими субтитрами Три подруги из городка Серенити делят между собой все печали и радости жизни.