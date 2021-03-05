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«Встреча с Горбачёвым». Трейлер №2

трейлер

5 марта 2021
Вернер Херцог исследует биографию и политическую карьеру первого и последнего президента СССР Михаила Горбачёва.

размер: 22.08 Mb     просмотров: 533     скачиваний: 0

видео добавил посетитель Yevgeniya
персоны
Юрий БуракМихаил ГорбачёвВернер Херцог
фильмы
Встреча с Горбачёвым

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