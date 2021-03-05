«Встреча с Горбачёвым». Трейлер №2

анонс

В центре сюжета окажется страж правопорядка по имени Майор Гром, известный на весь Петербург своим категоричным отношением к преступникам.

5 марта

«Happy End»

Это история о том, как мало мы знаем о собственных границах и как легко можем дойти до точки невозврата, испытывая самих себя.