«Встреча с Горбачёвым». Трейлер №2

Антонина Дивина
находит труп… Наполеона. Конечно, император он не настоящий – просто аниматор в костюме Бонапарта.
В центре сюжета окажется страж правопорядка по имени Майор Гром, известный на весь Петербург своим категоричным отношением к преступникам.
Это история о том, как мало мы знаем о собственных границах и как легко можем дойти до точки невозврата, испытывая самих себя.
Молодая девушка, обнаружившая в себе сверхспособности, пытается спасти свою землю от могущественной злой силы.
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