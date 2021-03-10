Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Аль-капотня»

трейлер

10 марта 2021
Инспектор по делам несовершеннолетних Максим Костромыкин пытается достучаться до потенциальных малолетних преступников и вытащить их из трясины.

размер: 6.42 Mb     просмотров: 505     скачиваний: 1

видео добавил посетитель Lenika
персоны
Маруся КлимоваМаксим КостромыкинВладислав ПавловТимофей РубцовВладимир Сарапульцев
фильмы
Аль-капотня

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Рафаэль. Добрый гений»
«Рафаэль. Добрый гений»
Фильм переносит зрителя на пятьсот лет назад, во времена одного из величайших художников Итальянского Возрождения — Рафаэля Санти.

Афиша кино >>

Земля кочевников
драма, социальная драма, экранизация
США, 2020
Супернова
драма
Великобритания, 2020
День курка
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2021
Пальмира
драма
Россия, 2020
Сэм: Песочный эльф
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, 2020
Трафик
драма, триллер
Бельгия, Канада, 2021
Нос, или Заговор "не таких"
арт-хаус, биография, драма, музыкальный фильм, экранизация
Россия, 2020
Проклятие: Обитель смерти
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2018
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен