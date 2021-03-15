«Сверхъестественное»

анонс

15 марта

«Красная зона». Трейлер №5

Красная зона – это не зона коронавируса, куда разрешён вход только врачам. Это зона, куда врач заходить не должен – зона равнодушия и апатии, зона коррупции и рвачества, трусости, жадности и подлости.