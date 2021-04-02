«Непослушник». Трейлер №2

анонс

В городе Баден-Баден выкопали таинственную статую, в которой был заточён древний тролль.

2 апреля

«Ассасин: Битва миров»

В имперской столице фэнтезийного мира правит жестокий Бог, направо и налево убивая невинных жителей. Только один герой — молодой Кунвэнь — решает противостоять тирану.