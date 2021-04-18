анонс

«Поколение Вояджер». Актеры о фильме с русскими субтитрами

17 апреля

«Архипелаг»

На исходе XIX века на архипелаг Шпицберген отправляется российско-шведская экспедиция, чтобы установить реальные размеры нашей планеты и определить форму земного шара.