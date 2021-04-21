«Алиса против правил»

анонс

21 апреля

«Восемь сотен»

26 октября 1937 года, Японо-китайская война. 400 китайских солдат четыре дня и четыре ночи ведут оборону склада Сыхан в Шанхае от многократно превосходящих сил Императорской армии Японии.