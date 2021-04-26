трейлер

Картина расскажет о начинающем певце Джихуне, который может петь только с коробкой на голове, и забытом продюсере Минсу, ставящем успех превыше всего.

«Джетлаг». Саундтрек «Бокс». Трейлер с английскими субтитрами «Девятаев». Трейлер №2 «Четыре сапога и барсук» «Вестсайдская история» «Кровные» «С значит счастье» «Капкан для монстра». Трейлер №3

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