«Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами»

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Номинант на «Оскар-2021» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

«Человек, который продал свою кожу»

5 мая

«Истребитель демонов: Поезд «Бесконечность»

История Тандзиро и его друзей из отряда уничтожителей демонов, которые расследуют серию загадочных исчезновений внутри мчащегося поезда.