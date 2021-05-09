«Сестричка». Трейлер на украинском языке

анонс

Ферхат — жестокий убийца. После смерти отца его детство закончилось в одночасье, и началась суровая взрослая жизнь.

8 мая

«Чёрно-белая любовь». Трейлер №3

Аслы является одним из лучших нейрохирургов, она борется за каждую жизнь и даже за своих похитителей.